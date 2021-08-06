شرح آلية حجز موعد إمتحان السياقة في البحرين عبر الحكومة الالكترونية http://bahrain.bh

حجز امتحان موعد السياقة من الخدمات المتصدرة حيث يستفيد منها الآلاف بشكل يومي على موقع الحكومة الالكترونية في البحرين.. توفر خدمة الحجر المذكورة طلب موعد لاجراء امتحان قيادة في مدرسة السياقة بشكل سهل وفعال، يمكن إتمام كل الاجراءات في كل محطة لهذا الحجر بإدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح، ويمكن تعلم خطوات الحصول على حجز موعد بشكل الكتروني دون ان تجعل أحداً يقوم بها بالنيابة عنك فمن خلال السطور التالية تستطيع معرفة آلية حجز موعد السياقة.

آلية حجز امتحان موعد سياقة

التوجه الى موقع الحكومة الالكترونية https://services.bahrain.bh او الذهاب مباشرة لخدمة حجز امتحان السياقة من هنا، ثم إكمال الخانات بالمعلومات المطلوبة وهي

تحديد نوع النوعية بحريني او هوية خليجية والاخيرة يستلزم اختيار الدولة التابع لها

ادخال الرقم الشخصي

كتابة رمز المدرب وهو رقم اللوحة الثلاثي

اختيار نوع الرخصة تعلم او تقييم

الضغط على ايقونة إرسال أسفلاً

يتم اختيار احدى التواريخ المتاحة وهي المظللة باللون الاخضر

اختيار الوقت المناسب لامتحان السياقة في التاريخ الذي سبق وان اخترته

إدخال رقم الهاتف البحريني او الخليجي

النقر على أيقونة الدفع

تقوم بإدخال معلومات بطاقتك الائتمانية كما تفعل عادة،

ثم ستصلك رسالة من البنك على تأكيد عملية الدفع لهذا الحجر

رابط حجز موعد امتحان السياقة

تتيح مدرسة تدريب السياقة روابط مباشرة للاستفادة من خدمات مدرسة السياقة على موقع الحكومة الالكترونية http://bahrain.bh لتقديم الخدمات المقدمة من إلإدارة العامة للمرور المتعلقة بالقيادة بما في ذلك حجز إمتحان السياقة عند تأكد المستفيد من جهوزيته بقيادة السيارة، المتضمنة على الموقع المذكور خدمات مختلفة مثل البحث عن مدربي السياقة، المحاضرة النظرية،تجديد رخصة تعلم السياقة، إدارة مواعيد إمتحان السياقة، في سعي لتقليل الجهد والوقت وبما يضمن المرونة في الاجراءات في شكل سهل خلال التنفيذ.

بإكمال الشخص خطوات وآلية حجز موعد اختبار السياقة بنجاح في مملكة البحرين، يشملها بعض الاقرارات خلال عملية الحجز، وهي ان رسوم إمتحان السياقة لا يمكن استرجاعها في حال عدم حضور المتدرب للامتحان، او عدم إكمال ساعات التدريب المطلوبة قبل الامتحان، ويحق للمتدرب تغيير موعد الامتحان لمرة واحدة فقط.