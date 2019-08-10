شركة آبل تعلن عن مكافأة مليون دولار لمن يعثر على ثغرات في آي فون

كشفت شركة آبل خلال مؤتمر ” القبعة السوداء” لأمن الإنترنت في لاس فيجاس، عن مكافأة تبلغ قيمتها مليون دولار، لمن يستطع كشف ثغرات في هواتف آي فون، وهي أعلى قيمة تطرحها الشركة للحماية من القراصنة، خاصة بعد مخاوف البعض من المعارضين والصحفيين من إختراق الهواتف المحمولة الخاصة بهم من قبل الحكومات، وستفتح الشركة الباب أمام جميع الباحثين، وتخصص مكافآت لأصحاب النتائج الأكثر أهمية وسمتها “جوائز”

ووضعت شركة آبل شرط للحصول على المليون دولار، وهو أن قيمة الجائزة متاحة فقط لمن يستطيع كشف ثغرة تمكنه من الوصول إلى نظام تشغيل الهاتف من بعد، دون القيام بأي تصرف من مستخدم الهاتف، كما سبق و أن طرحت آبل جائزة سابقة بلغت 200 ألف دولار، لمن يستطيع كشف ثغرات يمكن معالجتها بتحديثات البرنامج.

جدير بالذكر قيام بعض الوسطاء الحكوميون بدفع مبالغ طائلة تصل إلى مليوني دولار، بغرض حصولهم على أدوات تسلل تتيح لهم الحصول على معلومات من أجهزة الهاتف، ومن بينها مجموعة “إن.إس.أو” الإسرائيلية التي تبيع ادوات تسلل للحكومات.

وقالت شركة آبل في بيان لها أن ” تطور مجموعة إن.إس.أو تكنولوجيا مرخصة لوكالات المخابرات وإنفاذ القانون بهدف وحيد هو منع الإرهاب والجريمة والتحقيق فيهما”، وبأنها لا تهدف إلى إسكات الصحفيين أو المنتقدين.

تنتظر الشركة بعد طرحها قيمة الجائزة المالية للكشف عن الثغرات، النتائج والأبحاث الأكثر أهمية أو كشف ثغرة بالفعل، ويبدو أن هذا الأحتمال قد يكون ضعيف، خاصة مع تفضيل الغالبية من الناس شراء أجهزة الآيفون بسبب قدرتها الأمنية العالية.