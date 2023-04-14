شروط استخراج رخصة القيادة بالكويت 2023 للوافدين.. أهمها الراتب
كشفت الإدارة العامة للمرور عن شروط استخراج رخصة القيادة بالكويت 2023 للوافدين المتواجدين في الدولة بصورة قانونية، حيث وضعت الحكومة الكويتية عدة شروط لحصول الوافد على الرخصة من أهمها شرط الراتب الشهري، هذا وتقوم الداخلية حاليًا بمراجعة رخص الوافدين ومدى مطابقتها للشروط، للكشف عن أي مخالفات.
شروط استخراج رخص القيادة للوافدين بالكويت 2023
- أهم شرط من شروط استخراج رخصة القيادة للوافدين بالكويت 2023 هو أن لا يقل الراتب الشهري المسجل في إذن العمل عن 600 دينار.
- أن يكون طالب ليسن القيادة حاصل على شهادة جامعية من إحدى الجامعات المعتمدة لدى مؤسسات الكويت.
- أن يكون المتقدم لديه إقامة سارية مضى منها سنتين كحد أدنى للحصول على الرخصة.
- فئات مستثناة من شروط الحصول على الرخصة بالكويت وهي: المتزوجة من كويتي، أرملة كويتي ومطلقة الكويتي ولديها أبناء، أزواج الكويتيات وأبناءهم، غير محددي الجنسية حاملي البطاقة الأمنية، السائق والمندوب، الممرضين.
- فئات تُستثنى من شرط الراتب والسنتين وهي: القضاء والخبراء والمستشارون، الأطباء والصيادلة، المهندسون، المدرسون، أخصائي اجتماعي، أعضاء هيئة التدريس الجامعي والمعاهد التطبيقية.
- فئات تُستثنى من شرط السنتين: مهنة محاسب بجميع مسمياتها، مدير بجميع مسمياته، مندوب بجميع مسمياته.