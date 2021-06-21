شروط استقدام الزوجة والأبناء للإمارات 2021 والأوراق المطلوبة

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة، بمنح المقيمين على أراضيها من العمالة الأجنبية، العديد من الحقوق التي ساعدت وبشكل ملحوظ في استقرار أوضاعهم بالبلد، ومن أبرز الحقوق التي منحتها الدولة لهذه الفئة، حق استقدام العائلة “الزوجة والأبناء”، إلا أن الجهات المسؤولة بالدولة، قد قامت بتنظيم الخدمة وضبطها وفق شروط استقدام الزوجة والأبناء للإمارات 2021، المعلن عنها من الجهات الرسمية، وجاءت تلك الخطوة من دولة الإمارات تشجيعًا لاستقدام العمالة الأجنبية للاستثمار والعمل.

شروط استقدام الزوجة والأبناء للإمارات 2021

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإعلان عن قائمة الشروط والضوابط التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين، من العمالة الأجنبية لتقديم طلب استقدام الزوجة والأبناء، حيث تقوم الإمارات بقبول طلبات الاستقدام المسجلة بناء على توافر الشروط التالية:

يجب أن يكون لدى المقيم بطاقة إقامة سارية الصلاحية بدولة الإمارات، ليتمكن من كفالة عائلته بالدولة.

يمكن للمقيم استقدام الزوجة وأبنائه الذكور الأقل من 18 سنة، وكذلك استقدام البنات في حالة كن غير متزوجات.

الحد الأدنى لقيمة الراتب الشهري المسموح به للمقيم هو 4 آلاف درهم، أو 3 آلاف درهم وسكن.

لا يشترط أن يكون المقيم موظف بالدولة، ولكن يمكن للعمالة كذلك استقدام أسرهم.

يجب أن يكون المقيم قادر على توفير دخل شهري بقيمة 4 آلاف درهم، أو دخل بقيمة 3 آلاف درهم مع توافر مكان للسكن.

الأوراق المطلوب تقديمها

يحتاج المقيم بدولة الإمارات، المتقدم بطلب استقدام الزوجة والأبناء في بادئ الأمر إلى الحصول على إذن دخول دولة الإمارات في البداية، ويتطلب لتلك الخدمة تقديم المقيم الأوراق والمستندات التالية: