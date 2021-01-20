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شروط استيراد مواد البناء من خارج الكويت

بواسطة محمود عطا الله
شروط الحصول على رخصة استيراد مواد البناء شروط الحصول على رخصة استيراد مواد البناء

أعلنت وزارة التجارة الكويتية، أن المواطن الكويتي المقبل على البناء، يحق له قانونًا استيراد ما يحتاجه من مواد البناء من خارج الكويت، حيث يتم استيراد مواد البناء من خلال طلب الاستيراد الذي يتم تقديمه لوزارة التجارة إلكترونيًا عبر موقع الوزارة.
شاهد أيضًا: رابط تقديم طلب الاستيراد وزارة التجارة الكويتية
هذا وقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة من خلال منصاتها الإعلامية، عن شروط الحصول على رخصة استيراد مواد البناء من خارج الكويت، وهو ما نستعرضه معكم من خلال هذا التقرير، حيث أنه في حال حصول المواطن على تلك المستندات البسيطة والهامة، واستيفاء الشروط، سيحصل على الرخصة الخاصة بالاستيراد.

شروط استيراد مواد البناء من خارج الكويت

من الجدير بالذكر أن الاسكان الكويتية، منحت أصحاب القسائم في مدينتي المطلاع وجنوب سعد العبدالله شهادات لمن يهمه الأمر، للحصول على قرص البناء من بنك التمويل الكويتي، وللحصول على رخص البناء من بلدية الكويت، كما يحق لمن يملك رخص بناء في أي من محافظات دولة الكويت استيراد مواد البناء، شروط الحصول على رخصة استيراد مواد البناء في الكويت هي:
– تقديم البطاقة المدنية.
– رخصة البناء.
– أن تكون المواد المطلوب استيرادها مطابقة للمواصفات الخليجية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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