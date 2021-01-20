أعلنت وزارة التجارة الكويتية، أن المواطن الكويتي المقبل على البناء، يحق له قانونًا استيراد ما يحتاجه من مواد البناء من خارج الكويت، حيث يتم استيراد مواد البناء من خلال طلب الاستيراد الذي يتم تقديمه لوزارة التجارة إلكترونيًا عبر موقع الوزارة.

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هذا وقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة من خلال منصاتها الإعلامية، عن شروط الحصول على رخصة استيراد مواد البناء من خارج الكويت، وهو ما نستعرضه معكم من خلال هذا التقرير، حيث أنه في حال حصول المواطن على تلك المستندات البسيطة والهامة، واستيفاء الشروط، سيحصل على الرخصة الخاصة بالاستيراد.

شروط استيراد مواد البناء من خارج الكويت

من الجدير بالذكر أن الاسكان الكويتية، منحت أصحاب القسائم في مدينتي المطلاع وجنوب سعد العبدالله شهادات لمن يهمه الأمر، للحصول على قرص البناء من بنك التمويل الكويتي، وللحصول على رخص البناء من بلدية الكويت، كما يحق لمن يملك رخص بناء في أي من محافظات دولة الكويت استيراد مواد البناء، شروط الحصول على رخصة استيراد مواد البناء في الكويت هي:

– تقديم البطاقة المدنية.

– رخصة البناء.

– أن تكون المواد المطلوب استيرادها مطابقة للمواصفات الخليجية.