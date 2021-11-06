أعلنت الحكومة عن فتح تأشيرات سمات الدخول للكويت بكافة أنواعها التجارية والسياحية والالتحاق بعائل، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير شروط الالتحاق بعائل في الكويت 2022/2021 والأوراق المطلوبة لعمل كارت الزيارة للزوجة والإبن أقل من 16 سنة، كما نستعرض كل ما يخص هذا النوع من تأشيرات الكويت، هذا وقد أعلنت إدارة شؤون الإقامة رسميًا إنها بدأت في تلقي معاملات سمات الدخول للكويت.

شروط الالتحاق بعائل في الكويت 2022/2021

الالتحاق بعائل في الكويت للزوجة فقط، كما يُسمح بمنح الأبناء أقل من 16 عاما التحاق بعائل أو زيارة سياحية.

يجب أن يكون الزائر محصن وتلقى أحد التطعيمات المعتمدة في دولة الكويت.

يجب أن تحتوي شهادة التطعيم على QR-Cle

أن يكون الراتب في إذن العمل لا يقل عن 500 دينار.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بعائل في الكويت للزوجة