أعلنت الحكومة عن فتح تأشيرات سمات الدخول للكويت بكافة أنواعها التجارية والسياحية والالتحاق بعائل، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير شروط الالتحاق بعائل في الكويت 2022/2021 والأوراق المطلوبة لعمل كارت الزيارة للزوجة والإبن أقل من 16 سنة، كما نستعرض كل ما يخص هذا النوع من تأشيرات الكويت، هذا وقد أعلنت إدارة شؤون الإقامة رسميًا إنها بدأت في تلقي معاملات سمات الدخول للكويت.
شروط الالتحاق بعائل في الكويت 2022/2021
- الالتحاق بعائل في الكويت للزوجة فقط، كما يُسمح بمنح الأبناء أقل من 16 عاما التحاق بعائل أو زيارة سياحية.
- يجب أن يكون الزائر محصن وتلقى أحد التطعيمات المعتمدة في دولة الكويت.
- يجب أن تحتوي شهادة التطعيم على QR-Cle
- أن يكون الراتب في إذن العمل لا يقل عن 500 دينار.
الأوراق المطلوبة للالتحاق بعائل في الكويت للزوجة
- صورة جواز سفر الزوجة.
- قسيمة الزواج موثقة.
- مدنية الزوج.
- جواز الزوج.
- إذن العمل براتب لا يقل عن 500 دينار.
- طلب التحاق بعائل من الطباعين.
- حجز موعد شؤون الإقامة.
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- بخصوص طلب التحاق بعائل لإبن فيجب أن يكون أقل من 16 سنة.
- الأوراق المطلوبة للالتحاق الإبن هي: جواز ومدنية وإذن عمل الوافد، طلب من الطباعين، شهادة ميلاد الإبن موثقة من الخارجية المصرية والسفارة الكويتية.