شروط البدل النقدي لرصيد الإجازات في الكويت.. قرار تعديل ضوابط الاستحقاق

صدر اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، قرارًا هامًا بخصوص تعديل ضوابط وشروط صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات للموظفين في الخدمة بالكويت، أصدر القرار الذي يخص تعديل شروط بيع الإجازات في الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية براك الشيتان.

شروط البدل النقدي لرصيد الإجازات في الكويت 2023

حددت الحكومة 3 شروط لصرف واستحقاق البدل النقدي عن رصيد الإجازات (بيع الإجازات) الكويت.

يحق للموظف أو الموظفة التقدم بطلب صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة سنويًا، بشرط ألا يتكرر تقديم الطلب في نفس السنة.

أن يمضي الموظف أو الموظفة في ذات الجهة الحكومية بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين على الأقل، سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.

ألا يكون قد وقع على طالب الاستبدال النقدي عقوبة تأديبية، ما لم يتم محوها طبقًا للمدد المقررة قانونًا.

من الجدير بالذكر أن قانون بيع الإجازات في الكويت للموظف أثناء الخدمة قد صدر رسميًأ في شهر أبريل 2022 الماضي، ولاقى صدور مرسوم هذا القرار من صاحب السمو أمير البلاد ترحيب كبير من الجميع في الكويت.