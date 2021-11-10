شروط التخييم في الكويت 2022/2021.. تعرف على كافة الضوابط وقيمة الرسوم والتأمين

أعلنت البلدية رسميًا عن ضوابط وشروط موسم المخيمات هذا العام والذي يبدأ من يوم 15 نوفمبر 2021 ويستمر حتى 15 مارس 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير شروط التخييم وإنشاء المخيمات الربيعية بالكويت للأفراد، بعدما نشرت البلدية كل تفاصيل ورسوم وضوابط التخييم، هذا ويعود موسم المخيمات من جديد بعدما أعلنت الحكومة عن العودة للحياة الطبيعية في كافة المجالات.

شروط التخييم في الكويت 2022/2021