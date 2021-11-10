شروط التخييم في الكويت 2022/2021.. تعرف على كافة الضوابط وقيمة الرسوم والتأمين

أعلنت البلدية رسميًا عن ضوابط وشروط موسم المخيمات هذا العام والذي يبدأ من يوم 15 نوفمبر 2021 ويستمر حتى 15 مارس 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير شروط التخييم وإنشاء المخيمات الربيعية بالكويت للأفراد، بعدما نشرت البلدية كل تفاصيل ورسوم وضوابط التخييم، هذا ويعود موسم المخيمات من جديد بعدما أعلنت الحكومة عن العودة للحياة الطبيعية في كافة المجالات.
شروط التخييم في الكويت 2022/2021
- رسوم تأمين 300 دينار، 50 دينار رسوم تسجيل لا ترد.
- من شروط المخيمات الربيعية الكويت 2022 أن يكون مقدم الطلب كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 21 سنة، لا يصدر أكثر من ترخيص لنفس الشخص.
- مسافة 100 متر بين كل مخيم وآخر.
- يحظر إلقاء القمامة والمخلفات أو ردمها أو حرقها.
- يحظر إنشاء بناء بمواد البناء الإنشائية كما يحظر الحفر.
- من شروط التخييم في الكويت الابتعاد عن خطوط الضغط العالي بمسافة لا تقل عن 100 متر.
- الابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية بمسافة لا تقل عن 2 كيلو متر.
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- الابتعاد عن حدود محطات البنزين والمنشآت البترولية والمحميات الطبيعية بمسافة لا تقل عن 500 متر.
- الالتزام بإزالة المخيم، وفي حالة المخالفة تُزيلة البلدية على حساب صاحب الترخيص.
- الالتزام بقوانين الداخلية.
- المحافظة على البيئة والحياة البرية.
- يمنع استخدام الألعاب النارية.