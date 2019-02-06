شروط التسجيل في وصول..طريقة التسجيل في برنامج دعم نقل المرأة العاملة عبر بوابة وصول

التسجيل في وصول، هو برنامج مخصص من صندوق التنمية البشرية “هدف” لــ دعم نقل المرأة العاملة “وصول” من أجل تسهيل نقل الموظفات السعوديات من وإلى مقر العمل، بدأ برنامج وصول منذ عام وقد أجرى الصندوق بعض التعديلات والتحديثات بحيث يصل الاستفادة إلى أكبر عدد من الموظفات السعوديات، يهدف برنامج وصول إلى تمكين المرأة الموظفة ودعم استقرارها في العمل، ويعد هذا البرنامج ضمن تطورات آليات العمل من كل الجوانب وتسهيل الأمور على المواطنين والمواطنات في السعودية لتحسين الأوضاع سعياً لاستكمال خطة التطوير الشامل بحسب رؤية المملكة 2030.

شروط التسجيل في وصول

حدد صندوق التنمية البشرية بعض الشروط لـ التسجيل في برنامج وصول والاستفادة من الدعم المقدم في نقل المرأة العاملة، بحيث يمكن الاستفادة منه أكبر عدد من الموظفات السعوديات التي تستوفي الشروط التالية:-

الجنسية السعودية.

لا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عاماً.

أن تكون الموظفة مسجلة في التأمينات ومجموع فترة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية أقل من 36 شهراً.

لا يتجاوز الأجر الشهري للموظفة عن 8 آلاف ريال شامل (الراتب الأساسي + السكن).

طريقة التسجيل في برنامج دعم نقل المرأة العاملة وصول

من خلال بوابة وصول يمكن تسجيل الموظفات السعوديات لتخفيف عبء تكاليف النقل وتيسير عملية المواصلات للذهاب والرجوع من و إلى مقر العمل وذلك من خلال خطوات بسيطة على النحو التالي:-