شروط الحصول على الجرين كارد والهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 

الهجرة العشوائية “اللوتري” والحصول على الجرين كارد هو ما يبحث عنه الكثير من الطامحين في الهجرة إلى أمريكا، من خلال ما يلي نقدم المزيد من التفاصيل عن الجرين كارد او البطاقة الخضراء لكل من يهتم بأمر الهجرة، فيوجد عدد كبير جدا في دول العالم المختلفة تود السفر خارج بلادها باختلاف الأسباب فمنهم من يريد السفر بغرض الدراسة أو من يبحث عن فرصة عمل جيدة أو من يرغب في العيش في دول أكثر تقدم ورقي؛حيث الاعتقاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوجهة المثالية لهم، فعليهم تقديم طلباتهم في السفارة الأمريكية في بلدانهم لأخذ التأشيرة المناسبة وتعد الجرين كارد أهم هذه التأشيرات، ماذا تعرف عن الجرين كارد ؟ وما هي تفاصيلها ؟ تابع للمزيد.







الجرين كارد والهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020

البطاقة الخضراء Green Card هي بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي لا تحتاج إلى تجديد، ومدتها مفتوحة







يحق لكل من يحصل على هذه البطاقة السكن والعمل في الولايات المتحدة ويصبح له تقريبا جميع حقوق أي مواطن أمريكي ماعدا الإنتخابات.

تختلف طرق الحصول على الإقامة فمن الممكن أن تكون من خلال أقارب لك مقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية أو من خلال طلب اللجوء أو أن تقدم أوراق في السفارة بنفسك للحصول على اللوتري الهجرة العشوائية.

شروط الحصول على الجرين كارد Green Card

لابد من توفر عدة شروط رئيسية في كل من يرغب في الحصول على الجرين كارد والحصول على التأشيرة وهي:







أن يندرج المتقدم تحت الفئات المؤهلة للهجرة ويتم تحديد هذه الجهات من قبل قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.

وجود تأشيرة هجرة جاهزة في الحال.

الموافقة المسبقة على طلب الهجرة.

قبول الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

قبول طلب الهجرة العشوائية من الولايات المتحدة الأمريكية

يعتبر قبول الولايات المتحدة الأمريكية لطلب الهجرة من أهم وأصعب الشروط لأخذ الجرين كارد فالأمر ليس سهلا كما توجد الكثير من العوامل التي يجب أن تتوفر في المتقدم للعيش في أمريكا

ومنها الحالة الصحية أو الأمن الجنائي أو مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظرهم وفي هذه الحالة يستطيع المتقدم التنازل عن النموذج إذا كان لاجئا وهذا يعني أنه يتنازل عن السبب الذي كان عقبة له.

خطوات الحصول على الجرين كارد

هناك عدة خطوات محددة للحصول على الجرين كارد نعرضها لكم:

اكتمال الشروط

الخطوة الأولى أن تتوفر جميع الشروط المحددة من الهجرة الامريكية في الشخص المتقدم كما سبق وذكرنا ليصبح الشخص مؤهل للحصول على التأشيرة.

تصويب الأوضاع

يجب أن يكون ملف المتقدم كامل وكل المعلومات داخله صحيحة، وعلى المتقدم تعديل أوضاعه لتناسب الشروط اللازمة التأشيرة من حيث الوظيفة والحالة الاجتماعية والإقامة.

تجهيز الملف القنصلي

هذه الخطوة مخصصة للأشخاص الموجودين خارج بلادهم ويريدون الهجرة فيجب أن تكون الأوراق و جاهزة للتسليم إلى السفارة.

إيداع الأوراق

هذه الخطوة تأتي بعد تجهيز الأوراق كاملة وهي تقديم الملف كامل في السفارة الأمريكية في بلدك في الموعد المحدد وفي نفس الوقت يحب تقديم الدعم من الولايات المتحدة وقد يكون رب العائلة أو صاحب العمل .

توفر التأشيرة وتواريخ الأولوية

قبل تقديم الجرين كارد لطلب الهجرة يجب أن تحصل على تأشيرة سارية المفعول لذلك لابد من حجز موعد مناسب وفقا للتأشيرة التي تريد تقديمها في السفارة ويوجد ترتيب أولويات حسب التواريخ.

وثائق السفر

بعد تكملة إجراءات التأشيرة وعند حصولك على الموافقة بالجرين كارد يجب أن تكون على معرفة بطريقة والوقت المناسب للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكل الوثائق التي تحتاجها في ذلك.

تصريح العمل

يجب أن تتضمن التأشيرة موافقة علي الحصول علي فرصة عمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية.

الفحوص الطبية

هناك عدة فحوص طبية محددة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية للحصول على تأشيرة الجرين كارد وان تكون هذه الفحوصات سليمة.

الدعم المادي

يجب على الشخص المتقدم لطلب الجرين كارد تقديم ما يثبت أنه يمتلك أموال تسمح لو بالعيش في الولايات المتحدة الأمريكية علي نفقته الشخصية دون الحاجة إلى أي معونات من الحكومة الأمريكية.

ضمان عدم التحول إلى عبء عام

يجب على المتقدمين لتأشيرة الهجرة تقديم كافة الضمانات للسفارة أنهم لا يصبحوا فيما بعد حمل على الحكومة الأمريكية أو أن يصبحوا عالة على المجتمع.

قانون حماية حالة الطفل

يقدم القانون الحق للشخص الذي يطلب التأشيرة في أخذ أبناء معه وقد تظل التأشيرة سارية المفعول حتى وصول الطفل عمر ٢١ عام عند الموافقة علي التأشيرة.

قرعة الجرين كارد الهجرة العشوائية DV LOTTERY

هذه طريقة أخرى في الحصول على الجرين كارد من خلال قرعة الهجرة العشوائية الى الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا البرنامج متاح كل عام وله مواعيد محددة حيث تقدم الولايات المتحدة الأمريكية ٥٠ ألف تأشيرة سنويا للدول المسموح لها الهجرة إلى أمريكا.

ويكون السحب من خلال قرعة عشوائية عن طريق الحاسب الآلي لكل المتقدمين وبالطبع هذا يحدث بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة للمتقدمين.

تعريف ال DV

رمز DV يكون اختصار DIVERSITY VISA أي الهجرة العشوائية وسميت بهذا الاسم نسبة إلى السنة المالية التي وزعت فيها الحكومة الأمريكية بطاقات الجرين كارد.

مميزات الجرين كارد

الشخص الذي يحمل الجرين كارد يعامل معاملة المواطن الأمريكي يأخذ كل حقوقة فهو يستطيع السفر داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية بكل سهولة وبحرية تامة.

ومن الحقوق القانونية التي يكتسبها حامل جرين كارد حق العمل بشكل قانوني وخدمات التعليم والصحة والتقاعد والضرائب والتأمين الاجتماعي.

يستطيع الحاصل على الجرين كارد تأشيرة الهجرة تقديم طلب للحصول على الجنسية الأمريكية بعد مدة ٥ سنوات من حصوله علي الجرين كارد وذلك مع الحفاظ على جنسية بلده التي ولد فيها.

وفي هذا الحالة تظل الجرين كارد سارية مدي الحياة.

تفاصيل عن الهجرة العئوائة إلى أمريكا 2020

قد يسأل البعض هل من الممكن ضم أسرة الشخص الحاصل على الجرين كارد؛ بالفعل يستطيع الشخص الحامل لبطاقة الجرين كارد أن يضم معه زوجته أو زوجه وايضا الأبناء الغير متزوجين تحت سن ٢١ عام

ويستطيع باقي أفراد الأسرة أيضا أن يحصلوا علي جرين كارد خاصة بهم، وفي حالة أن يريد الزوج والزوجة يتقدموا معا يطلب الجرين كارد فإن هذا متاح ولكن الفرصة تكون افضل اذا قدم أحدهم بصورة منفصلة.

كما يمكن تسجيل جميع الأبناء في طلب التأشيرة للهجرة بشرط أن يكونوا قاصرين تحت سن ٢١ عام وأن يكونوا غير متزوجين، وهذا يكون بغض النظر عن رغبتهم

كما يمكن أيضا تقديم أبناء زوجك أو زوجتك من شخص أخر، كما أنه لن يفرق وجود صاحب طلب التأشيرة وجودة في الولايات المتحدة أو خارجها في أي بلد اخري في تقديم نموذج طلب الهجرة العشوائية الإلكتروني

لا يهم التوقيع ولكن المهم هو تقديم صورة فردية لصاحب الطلب ويجب أن تكون حديثة وصورة لكل الأبناء القاصرين تحت ٢١ سنة.

هناك عدة دول تم استثناءها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية من قرعة الجرين كارد الهجرة العشوائية لأن معدل الهجرة منهم إلي أمريكا زادت في السنوات الأخيرة فيتم استثناءها لمدة خمس سنوات.

لا يستطيع أي شخص أن يقدم أكثر من طلب للحصول على الجرين كارد في العام الواحد ولكن إذا لم يحالفك لأحد تستطيع تقديم طلب في العام القادم.

يتم اختيار الأسماء التي تحصل على الجرين كارد بشكل عشوائي ٧جدا بطريقة الكترونية بين جميع المتقدمين المنطبق عليهم الشروط.

رسوم التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية تكون مجانية بدون أي مقابل مادي .

في حالة الفوز بطلب الجرين كارد يتم إعلام المتقدم عن طريق العناوين المذكورة في طلبات التقديم والعكس صحيح في حالة عدم الفوز بالبطاقة الخضراء لن يعلمك أحد

لا يتم اعلام النتيجة عن طريق الموقع الرسمي للهجرة عبر شبكة الإنترنت لدواعي امنية الأسماء الفائزة.

اذا فاتك موعد تقديم طلب الهجرة يتم قبول طلبك القرعة في العام القادم، لابد أن يكون سن المتقدم فوق ١٨ عام

الجدير بالذكر أن التأشيرة غير إجبارية فإذا فزت بالبطاقة انت لا تود أن تسافر فلا أي مسألة قانونية عليه.

ويشترط الحصول على البكالوريا أي ما يعادل الثانوية العامة أي الدراسة في المدارس الحكومية مدة لا تقل عن ١٢ عام.

لا تظن أنك في حالة الحصول على الجرين كارد أن الحكومة الأمريكية توفر لك فرصة عمل ومكان للسكن ولكن عليك تدبير أمورك بنفسك قبل ان تسافر مع أحد أقاربك.

الهجرة العشوائية الي امريكا اللوترى ٢٠١٩ – ٢٠٢٠

تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق أماناً للحصول على البطاقة الخضراء، حيث تقدم الولايات المتحدة الأمريكية ٥٠٠٠ فرصة كل عام لدول العالم المختلفة

ويوجد عدد محدد لتقديم الطلبات ويكون في بداية شهر أكتوبر من كل عام ويستمر باب التقديم مفتوح لمدة شهر كامل ٣٠ يوم ويتم معرفة النتيجة خلال شهر مايو العام القادم.

ويكون التقديم عن طريق ملء استمارة بيانات على موقع الهجرة الامريكي وفي خانة الاسم يتم كتابة اسم العائلة وليس الاسم الشخصي

وان يرفق للملف صورة شخصية واضحة بخلفية بيضاء حديثة توضح جميع ملامح الوجه والرقبة والاذنين والكتفبن.