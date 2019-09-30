شروط الحصول على الجرين كارد 2020 للهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية

يلجأ الكثير من الشباب إلى السفر خارج بلده للبحث عن العمل والحياة الأفضل، والبحث عن حياة التطور والحرية بالأخص في أمريكا، حيث يعتقدون في ظنهم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي خير وجهة يتجهون لها، وبذلك يصبح الجرين كارد أو الكارت الأخضر هو الحلم الذي يريدون الحصول عليه، من خلال السطور التالية نوضح المزيد من التفاصيل عن الجرين كارد 2020 والهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.







الجرين كارد Green Card 2020

تعد الجرين كارد هي تأشيرة الإقامة الدائمة، ولا تحتاج إلى تجديد وغير محددة بمدة معينة وتسمح لصاحبها العمل في الولايات المتحدة والسكن فيها بشكل دائم، كما يمكن للشخص الحصول على الجرين كارد عن طريق طلب اللجوء أو عقد عمل في الولايات المتحدة أو من خلال أحد الأقارب المقيم فى أمريكا.







شروط الحصول على الجرين كارد

إلى كل من يريد أن يحصل على الجرين كارد ففي تلك الحالة يجب أن يتحقق الشخص المتقدم للهجرة العشوائية “الجرين كارد” “اللوتري” 2020 من بعض الشروط الرئيسية لاستكمال الأوراق وهي كما يلي:

أن يكون الشخص الذي يريد الهجرة العشوائية من إحدى الفئات المؤهلة للهجرة وفقا للقانون الذي وضعته الولايات المتحدة الأمريكية.

أهمية الموافقة على طلب الهجرة وبالتالي وجود تأشيرة هجرة جاهزة في الحال.

قبول الأوراق من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يعتبر الشرط الأهم والأكثر تعقيدا والذي يجب الانتهاء منه.