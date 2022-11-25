شروط الرخصة في الكويت للوافدين 2023/2022

وضعت حكومة الكويت عدة شروط لاستخراج رخصة القيادة (الليسن) للوافدين والمقيمين بصورة شرعية في الدولة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير شروط استخراج الرخصة في الكويت 2023 للوافدين، وأهم المتطلبات للحصول على الليسن، والذي يعتبر هام لكثير من الوافدين، لسهولة التنقل من عملهم إلى المنزل (مكان الإقامة).
شروط الرخصة في الكويت 2023 للوافدين
- من أول شروط رخصة القيادة (الليسن) في الكويت للوافدين أن لا يقل راتب الوافد عن 600 دينار.
- أن يكون طالب رخصة القيادة حاصل على شهادة جامعية.
- إقامة سارية ومضى منها سنتين على الأقل للحصول على الليسن.
- تُلغى الرخصة في حال تغيير المهنة.
- تُلغى رخصة القيادة تلقائيًا في حال إلغاء الإقامة.
- فئات مستثناة من شروط رخصة القيادة للوافدين بالكويت: المتزوجة من كويتي، أرملة الكويتي ومطلقة الكويتي ولديها أبناء، أزواج الكويتيات وأبناءهم، غير محددي الجنسية بشرط أن يكون لديهم بطاقة أمنية سارية، السائق والمندوب، الممرضين من الجنسين وفنيين المهن الطبية، لاعبو كرة القدم المحترفون.
- فئات مستثناة من شرط الراتب والسنتين: القضاة والخبراء والمستشارين، الأطباء والصيادلة، الصحفيون والإعلاميون، أعضاء هيئة التدريس الجمعي والمعاهد التطبيقية، المهندسون، المدرسون، الأخصائيون الاجتماعيون.
- فئات مستثناة من شرط السنتين: أصحاب مهن محاسب بجميع مسمياته، مندوب بجميع مسمياته، المدراء بجميع مسمياتهم