شروط السفر ومغادرة مطار الكويت بداية من 1 أغسطس 2021

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت عن إجراءات مغادرة مطار الكويت بداية من يوم الأحد الأول من شهر أغسطس 2021، ويأتي هذا بعد قرارات وتحديثات مجلس الوزراء الكويتي على ضوابط السفر في الكويت، هذا ويذكر ان دولة الكويت تعمل عن كثب للحفاظ على سلامة المواطنين والوافدين المقيمين في الدولة للعبور بسلام من تلك المرحلة الحالية.

إجراءات السفر ومغادرة مطار الكويت من 1 أغسطس 2021