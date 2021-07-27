شروط السفر ومغادرة مطار الكويت بداية من 1 أغسطس 2021

بواسطة محمود عطا الله
شروط مغادرة مطار الكويت 2021 شروط مغادرة مطار الكويت 2021

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت عن إجراءات مغادرة مطار الكويت بداية من يوم الأحد الأول من شهر أغسطس 2021، ويأتي هذا بعد قرارات وتحديثات مجلس الوزراء الكويتي على ضوابط السفر في الكويت، هذا ويذكر ان دولة الكويت تعمل عن كثب للحفاظ على سلامة المواطنين والوافدين المقيمين في الدولة للعبور بسلام من تلك المرحلة الحالية.

إجراءات السفر ومغادرة مطار الكويت من 1 أغسطس 2021

  • عدم السماح بالسفر ومغادرة مطار الكويت إلا للمحصنين بأحد اللقاحات المعتمدة في دولة الكويت.
  • ظهور اللون الأخضر للحالة الصحية في تطبيق مناعة أو تطبيق هويتي.
  • يستثنى من شرط التحصين: الفئة العمرية الغير خاضعة للتطعيم (أقل من 16 سنة)، من لديه موانع صحية ومعه شهادة الإعفاء من التطعيم باللقاح معتمدة من وزارة الصحة، الحوامل ولديهم شهادة إثبات حمل معتمدة.
  • التسجيل على منصة كويت مسافر.
  • التأكيد على حصول الكويتيين المسافرين على تأمين صحي يغطي فترة تواجدهم خارج البلاد.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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