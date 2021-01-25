شروط القبول أكاديمية صيانة الطائرات في الإمارات ومواعيد التقديم للعم الدراسي 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية عن مواعيد فتح وغلق باب التقديم للالتحاق بأكاديمية صيانة الطائرات في الدولة للعام الدراسي 2020-2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير شروط القبول في أكاديمية صيانة الطائرات الإماراتية، تلك الشروط التي أعلنت عنها الوزارة رسميًا، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن الشهادات التي سيحصل عليها خريجو أكاديمية صيانة الطائرات، والدورات التدريبية التي يحصلون عليها خلال فترة الدراسة بالأكاديمية.

شروط القبول أكاديمية صيانة الطائرات الإماراتية 2021

أن يكون المتقدم إماراتي من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو من أبناء المواطنات.

أن يكون المتقدم لأكاديمية صيانة الطائرات الإماراتية حاصل على معدل لا يقل عن 85% في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات.

نسبة حضور الطالب في الصف الثامن لا تقل عن 90% وسجل سلوكي متميز.

أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

يتم فتح باب التقديم يوم 31 يناير 2021 وحتى 4 مارس 2021.

مؤهلات ومزايا خريجو أكاديمية صيانة الطائرات الإماراتية

يحصل خريج أكاديمية صيانة الطائرات على الشهادة الثانوية – المسار المتقدم.

تؤهلك الأكاديمية لامتحان رخصة صيانة الطائرات A License

الحصول على عدد ساعات معتمدة في بعض الكليات التطبيقية في تخصص صيانة الطائرات.

مؤهلات مهنية معتمدة من هيئة المؤهلات الوطنية.

يدخل الخريج سوق العمل مباشرة بعد الحصول على رخصة وكالة سلامة الطيران الأوروبية.

مناهج أكاديمية صيانة الطائرات