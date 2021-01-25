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شروط القبول أكاديمية صيانة الطائرات في الإمارات ومواعيد التقديم للعم الدراسي 2021

بواسطة محمود عطا الله
أكاديمية صيانة الطائرات الإمارات أكاديمية صيانة الطائرات الإمارات

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية عن مواعيد فتح وغلق باب التقديم للالتحاق بأكاديمية صيانة الطائرات في الدولة للعام الدراسي 2020-2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير شروط القبول في أكاديمية صيانة الطائرات الإماراتية، تلك الشروط التي أعلنت عنها الوزارة رسميًا، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن الشهادات التي سيحصل عليها خريجو أكاديمية صيانة الطائرات، والدورات التدريبية التي يحصلون عليها خلال فترة الدراسة بالأكاديمية.

1 شروط القبول أكاديمية صيانة الطائرات الإماراتية 2021
2 مؤهلات ومزايا خريجو أكاديمية صيانة الطائرات الإماراتية
3 مناهج أكاديمية صيانة الطائرات

شروط القبول أكاديمية صيانة الطائرات الإماراتية 2021

  • أن يكون المتقدم إماراتي من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو من أبناء المواطنات.
  • أن يكون المتقدم لأكاديمية صيانة الطائرات الإماراتية حاصل على معدل لا يقل عن 85% في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات.
  • نسبة حضور الطالب في الصف الثامن لا تقل عن 90% وسجل سلوكي متميز.
  • أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
  • يتم فتح باب التقديم يوم 31 يناير 2021 وحتى 4 مارس 2021.

مؤهلات ومزايا خريجو أكاديمية صيانة الطائرات الإماراتية

  • يحصل خريج أكاديمية صيانة الطائرات على الشهادة الثانوية – المسار المتقدم.
  • تؤهلك الأكاديمية لامتحان رخصة صيانة الطائرات A License
  • الحصول على عدد ساعات معتمدة في بعض الكليات التطبيقية في تخصص صيانة الطائرات.
  • مؤهلات مهنية معتمدة من هيئة المؤهلات الوطنية.
  • يدخل الخريج سوق العمل مباشرة بعد الحصول على رخصة وكالة سلامة الطيران الأوروبية.

مناهج أكاديمية صيانة الطائرات

  • من مناهج أكاديمية صيانة الطائرات في الإمارات أساسيات علوم الطيران.
  • أساسيات ديناميكية الهواء والأنظمة الإلكترونية والتقنيات الرقمية المستخدمة في الطائرات.
  • تطبيقات عملية في ورش صيانة الطائرات.
  • دراسة قوانين الطيران.
  • صيانة مراوح الطائرات والمحركات النفاثة، صيانة هياكل الطائرات، صيانة أنظمة الطائرات.
  • تدريب عملي في أهم شركات صيانة الطائرات.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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