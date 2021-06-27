شروط القبول في الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت 2021 والتخصصات المتاحة

تعتبر الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا من أكبر الجامعات الخاصة بدولة الكويت وأشهرها، ويرجع تاريخ إنشاء الجامعة إلى عام 2014 وفقًا للمرسوم الملكي الذي تم إصداره برقم 242، وتقوم الجامعة بشكل سنوي، باستقبال طلبات التقديم المسجلة من الطلاب الجدد، المتقدمين للالتحاق بالجامعة من خريجي الثانوية العامة، ويتم تحديد نتيجة القبول لجميع المتقدمين بناء على شروط القبول في الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا المعلنة من لجنة القبول والتسجيل بالجامعة والتي سنقوم بعرضها.

شروط القبول في الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا

قامت جامعة العلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت، بالإعلان عن قائمة الشروط والضوابط التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين للتسجيل من طلاب الثانوية العامة، حيث تقوم الجامعة بتحديد نتيجة القبول بناء على توافر الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

الحد الأدنى للمعدل التراكمي المقبول خلال مرحلة الثانوية العامة من طلاب القسم العلمي هو 65%.

يجب أن يتمكن المتقدم من اجتياز جميع متطلبات الاعتماد، والتي يتم تحديدها بواسطة مجلس الجامعات الخاصة.

يجب أن يتمكن المتقدم من اجتياز اختبارات القدرات التي يتم عقدها للقبول بالجامعة.

بالنسبة للطلاب المتقدمين للتسجيل في برامج الهندسة، فإن نتيجة اختبار القدرات تقوم بتحديد ما إذا كان سيتم قبول الطالب مباشرة ببرنامج الهندسة أو على الطالب الالتحاق بالبرنامج التمهيدي.

فترة الدراسية في الجامعة

تختلف فترة الدراسة في الجامعة بناء على اختلاف البرنامج الدراسي، بحيث يتم تحديد الفترة لكل برنامج كالتالي:

فترة الدراسة الخاصة ببرنامج شهادة الهندسة تستغرق 4 سنوات ونصف. فترة الدراسة الخاصة ببرنامج علوم الكمبيوتر تستغرق 4 سنوات. البرنامج التمهيدي الذي توفره الجامعة والذي يتم خلاله بالتركيز على الرياضيات والفيزياء والانجليزية وتكنولوجيا المعلومات، يستغرق في الغالب عام واحد فقط.

تخصصات الجامعة

توفر الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت، عدد من التخصصات التي يمكن للطلاب من خريجي الثانوية العامة وتتوفر لديهم شروط القبول التي قمنا بعرضها، التقديم عليها بكل سهولة، ومن أبرز التخصصات الآتي:

تخصص هندسة الاتصالات، ويحصل الخريج على درجة البكالوريوس في هذا التخصص.

تخصص هندسة الكمبيوتر: ويحصل الخريج على درجة البكالوريوس في التخصص.

تخصص علوم الكمبيوتر: ويحصل الخريج على درجة البكالوريوس في التخصص.

كليات الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا

تضم الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا وهي من أعرق الجامعات بدولة الكويت، عدد من الكليات التي يمكن للطلاب التقديم بها بعد مرحلة الثانوية العامة، وتضم قائمة الكليات الآتي: