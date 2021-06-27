شروط القبول في كلية القانون العالمية في الكويت

شروط القبول في كلية القانون العالمية في الكويت وطريقة التقديم

كلية القانون العالمية في الكويت من الكليات الشهيرة التي يرتادها طلبة الثانوية العامة في الكويت ويتم التقديم من خلال موقع الكلية الإلكتروني وفق الشروط والأوراق التي تم الإعلان عنها من خلال الموقع، حيث يبحث الطلبة خلال هذه الفترة عن الكليات الهامة التي يمكن التقديم فيها ولذلك سوف نتعرف على الشروط والأوراق المطلوبة في التالي.

القبول في كلية القانون العالمية

يتم التقديم في كلية القانون العالمية بدولة الكويت للطلبة من الحاصلين على الثانوية العامة، كما تفتح باب التقديم للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه،

تم الإعلان عن مواعيد التقديم من يوم 20 من شهر يونيو 2021 ويستمر التقديم حتى يوم الثامن من شهر يوليو 2021.

ويتم التقديم في مبنى الكلية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً. أو من خلال موقع كلية القانون العالمية الإلكتروني.

شروط التقديم في كلية القانون العالمية

يتم التقديم في كلية القانون العالمية وفق مجوعة من الشروط التي تحدد نسبة القبول لطلبة الثانوية العامة ومن هذه الشروط طبقاً لموقع الكلية الإلكتروني:

النسبة المطلوبة للالتحاق بالكلية على الثانوية العامة 70% للعلمي والأدبي ،2.5 للنظام الإنجليزي والأمريكي من سلم النقاط الأربع على النفقة الشخصية.

النسبة المطلوبة للالتحاق بالكلية على الثانوية العامة 83% للعلمي والأدبي، 3.15 للنظام الإنجليزي والأمريكي من سلم النقاط الأربع على حساب البعثات الداخلية، على أن لا يكون قد تعدى على الشهادة مدة ستة وعشرون شهرًا من تاريخ التخرج.

النسبة المطلوبة للالتحاق بالكلية على شهادة دبلوم القانون (2.00)، تخصص آخر(2.33).

النسبة المطلوبة للراغبين في البعثات الداخلية لدبلوم القانون (3.00).

عدد الوحدات المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في الحقوق (124) وحدة دراسية.

رابط التقديم على كلية القانون العالمية

يتم التقديم على كلية القانون العالمية من خلال موقع الكلية الإلكتروني وفق الشروط السابقة ويتم تقديم الأوراق المطلوبة ومنها شهادة الثانوية، وصورة البطاقة المدنية، وأربع صور شخصية،