شروط القبول في كلية علي الصباح العسكرية.. خطوات التسجيل ورابط التقديم

ازداد معدل البحث، عن طرق التسجيل في كلية علي الصباح العسكرية الكويت، أملًا فى دخول إحدى الكليات العسكرية المرموقة في الكويت، والحصول على فرصة عمل في الجيش الكويتي، ويعمل الجيش الكويتي على حماية البلاد من الأخطار، وصد أى هجوم وفرض السيطرة البرية والجوية، والبحرية لمنع أى هجوم على البلاد، كما تعمل كلية علي الصباح العسكرية على إعداد الطلاب وإكسابهم مهارات القتال والتدريب على أحدث النظم العسكرية.

كلية علي الصباح العسكرية

وتعد كلية على الصباح العسكرية، واحدة من أعرق وأقدم الكليات العسكرية المتواجدة داخل البلاد، ويعود تاريخ تأسيسها إلى 14 سبتمبر 1967، عندما أعطى الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، الضوء الأخضر، لوزير الدفاع الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، من أجل إنشائها، وإعداد جيل قادر على حماية البلاد، وتعلم فنون القتل العسكرية، والخداع الاستراتيجي، نقدم لكم شروط القبول في كلية علي الصباح العسكرية، وخطوات التقديم.

شروط القبول في كلية علي الصباح العسكرية

يمكن للطلاب الالتحاق بكلية علي الصباح العسكرية، من خلال توفير عدد من الشروط التي يجب تواجدها في الفرد الراغب في التقديم، نقدمها على النحو التالي:

أن يكون الطالب المتقدم كويتي الجنسية

أن يتمتع الطالب بحسن السير والسلوك والسمعة.

ألًا يتعرض للحكم عليه في أى قضايا أو جناية محددة في القانون الكويتي ما لم يرد له اعتباره.

ألًا يكون الطالب تعرض للفصل من الخدمة العسكرية.

اجتياز الطالب الاختبارات الطبية.

أن يكون الطالب لائق صحيًا للقبول في الخدمة المدنية.

حصول الطالب على المؤهل العلمي المطلوب ومصدقة من وزارة التربية.

اجتياز الطالب المقابلة الشخصية، واختبارات القبول.

نسب قبول كلية علي الصباح العسكرية الكويت

وأعلنت كلية علي الصباح العسكرية، عن نسبة القبول التي يجب توافرها لقبول الفرد في الجيش الكويتي لطلاب الثانوية العامة.

اجتياز الطالب لمرحلة الثانوية العامة بنسبة قبول.

استقبال جميع الطلاب المتقدمين، و دراسة طلباتهم.

نسبة قبول طلاب القسم الأدبي في كلية على الصباح العسكرية 85 في المائة.

أن يحصل الطالب على نسبة القبول للقسم العلمي بإجمالي 80%.

التسجيل في كلية علي الصباح العسكرية الكويت

وحددت كلية علي الصباح العسكرية، طرق التقديم في الكلية من خلال عدد من الخطوات التالية

انقر للدخول إلى رابط التسجيل في كلية علي الصباح العسكرية.

ادخل اسم المستخدم، والرقم المدني للطالب.

أدخل كلمة المرور، والرقم الظاهر أمامك.

انقر تسجيل الدخول، وأدخل البيانات الأخرى.

اضغط على زر تقديم الطالب.

رابط التسجيل في كلية علي الصباح العسكرية الكويت

وأتاحت كلية علي الصباح العسكرية، رابط يمكن لمن تنطبق عليه الشروط، الدخول إلى رابط التسجيل في كلية علي الصباح العسكرية الكويت، للحاصلين على الثانوية العامة.