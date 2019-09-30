شروط الموافقة على المتقدم للحصول على الجرين كارد في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020

مع بداية شهر أكتوبر من كل عام يبدأ التسجيل للحصول على الجرين كارد 2020 وللحصول عليه من أجل الهجرة العشوائية لأمريكا هناك بعض الشروط اللازمة للتسجيل والحصول على قرعة الجرين كارد، بدايةً نود أن نعرفكم أن الجرين كارد يغني عن الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى تحصل علي هذه البطاقة هناك عدة شروط يجب أن تتوفر، هذا ما نحصره لك في السطور التالية، فعليك بالمتابعة للتعرف على المزيد من تفاصيل الجرين كارد.







شروط الجرين كارد اللوتري

ألا يحمل الشخص المتقدم للحصول على الجرين كارد أي مرض أو وباء.

ألا تحمل الصحيفة الجنائية أي سوابق أو جرائم.

أن يكون المتقدم من إحدى الفئات المحددة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتمثل في: صلة القرابة، والحالات الإنسانية، والوظائف والمشاريع الاستثمارية، والمشاهير، وأصحاب المواهب والمبدعين، واللاجئين السياسيين.







على أن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى، كما يحق للولد الطفل الصغير المولود في الولايات المتحدة ويحمل الجنسية أن يعطي لوالديه الجرين كارد حتى يبلغ ٢١ عام، والعكس صحيح يحق للأب الذي يحمل الجنسية أن يعطي الجرين كارد لأولاده، والحالات الإنسانية مثل الأرامل، فضلاً عن الفئات التي في حاجة إلى العلاج ويتم تحديدها من قبل السفارات الموجودة خارج أمريكا.

كما يمكن لصاحب العمل الأمريكي أن يقدم طلب جرين كارد لمن يعمل عنده، أو اذا كنت انت تعمل في امريكا من مدة طويلة يمكنك تقديم الطلب بنفسك، ويستطيع أيضا أصحاب المشاريع الاستثمارية الحصول على الجرين كارد ولكن يتم تحديد مبلغ لهذا الاستثمارات من قبل الجهات المعنية ويختلف هذا المبلغ من وقت للآخر ويترتب على المشروع خلق فرص عمل لمواطنين أمريكيين لا تقل عن ١٠ فرص.

ومن هذه الفئات الحاصلين على جائزة نوبل أو جوائز رياضية والمشاهير، والأشخاص الذين يعانون من قمع حريات داخل بلادهم يمكن أن يحصلوا علي الجرين كارد باللجوء السياسي.