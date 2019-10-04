مواصفات الصورة الخاصة بالهجرة العشوائية لامريكا| شروط الحصول على الجرين كارد

بدأ التقديم على اللوتري الأمريكي 2019 منذ البارحة وسيتمر حتى يوم 5 نوفمبر 2019، حيث تقوم السفارة الأمريكية في شهر أكتوبر من كل عام، بفتح باب التقديم للحصول على الجرين كارد، ويتم اختيار 50 ألف متقدم من مختلف أنحاء العالم، ويرجى العلم الإنتباه إلى سؤال بلد التأهيل، فالكثير من الناس لا يستطيع الإجابة عنه، وهو ببساطة يطلب منك كتابة بلد التأهيل والتي ستسافر من خلالها، فإذا كنت مولود داخل مصر ولكنك تقيم في الكويت حاليا، قم بكتابة الكويت كبلد التأهيل، وانتبه جيدا إلى عدم تقديم طلب أكثر من مرة، حيث سيتم استبعاد جميع الطلبات الخاصة بك.







ويمكنك التقديم على قرعة الهجرة إلى أمريكا من خلال الرابط الرسمي، ويمكنك التقديم بنفسك دون الحاجة إلى مكاتب التقديم، والتي قد تستغل فوزك لاحقا لطلب الكثير من الأموال.

التقديم على اللوتري الأمريكي







تم فتح باب التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 منذ الأمس، وسيستمر التقديم حتى يوم 5 نوفمبر 2019، ويتم التقديم من خلال الموقع الموحد الخاص باللوتري، ولا يتم التقديم في أي موقع يطلب مقابل مادي، وتأكد قبل التقديم قدرتك على إستكمال الإجراءات المحددة من السفارة الأمريكية، حيث تضع السفارة موعد محدد للسفر.

شروط الحصول على الجرين كارد

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم الفني على الأقل حتى أعلى الشهادات، وفي حالة كان المؤهل أقل من الثانوي، يجب أن يكون لديك خبرة أربع سنوات في مجال واحد.

الطالب في العام الرابع من الجامعة، لا يمكنه التقديم في حالة عدم تحديد الموقف من التجنيد، وعدم القدرة للحصول على تصريح سفر.

وجود جواز سفر ساري للمتقدم.

كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

كتابة جميع بيانات الزوجة والأولاد بشكل صحيح، حتى في حالة عدم الرغبة في سفرهم

موصفات الصورة المطلوبة للتقديم على اللوتري







الهجرة العشوائية لأمريكا 2019/2021

مع بدء التقديم على اللوتري الأمريكي 2021 من أجل الحصول على الجرين كارد، عليك كتابة البيانات بدقة عالية، والتأكد من صحتها ومراجعتها جيدا، حيث أن وجود أي إختلاف في البيانات عند الفوز، يعرضك لخسارة الهجرة بأكملها، وأيضا الاهتمام بكتابة بيانات الزوجة الصحيحة، حتى في حالة عدم الرغبة في سفرها.