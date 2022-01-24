شروط تجديد الإقامة للوافدين فوق 60 في الكويت

أُعلن في الكويت عن اعتماد قرار التجديد للوافدين ممن تجاوزا سن الستين في الدولة وذلك بعد اجتماع مجلس إدارة القوى العاملة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير شروط تجديد الإقامة للوافدين فوق 60 سنة من حملة الشهادات غير الجامعية (حملة الثانوية وما دون ذلك)، حيث عُقد اجتماع مجلس إدارة القوى العاملة، اليوم الإثنين برئاسة وزير العدل جمال الجلاوي، هذا وتوجد عدة فئات مستثناه من شروط تجديد الستين في الكويت.

شروط تجديد الإقامة للوافدين فوق 60 الكويت 2022