شروط تجديد الإقامة للوافدين فوق 60 في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
شروط التجديد فوق 60 الكويت شروط التجديد فوق 60 الكويت

أُعلن في الكويت عن اعتماد قرار التجديد للوافدين ممن تجاوزا سن الستين في الدولة وذلك بعد اجتماع مجلس إدارة القوى العاملة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير شروط تجديد الإقامة للوافدين فوق 60 سنة من حملة الشهادات غير الجامعية (حملة الثانوية وما دون ذلك)، حيث عُقد اجتماع مجلس إدارة القوى العاملة، اليوم الإثنين برئاسة وزير العدل جمال الجلاوي، هذا وتوجد عدة فئات مستثناه من شروط تجديد الستين في الكويت.

شروط تجديد الإقامة للوافدين فوق 60 الكويت 2022

  • رسوم التجديد لحملة الشهادات غير الجامعية 250 دينار.
  • يُلزم الراغب في التجديد بتقديم تأمين صحي خاص.
  • يُستثنى من رسوم التجديد كلا من: أبناء الكويتيات، مواليد الكويت، حملة الجنسية الفلسطينية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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