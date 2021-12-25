أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن آلية تجديد رخصة القيادة للوافدين إلى الدولة، ويتم تنفيذ تلك المعاملة بصورة إلكترونية كاملة أون لاين، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير شروط تجديد رخصة القيادة للمقيمين في الكويت 2022، والأوراق المطلوبة، وقد نشرت وزارة الداخلية بيان رسمي بكافة التفاصيل لتجديد الليسن سواء للمواطنين الكويتيين وغير الكويتيين.
شروط تجديد رخصة القيادة للمقيمين في الكويت 2022
- يتم تقديم طلب تجديد رخصة القيادة في الكويت خلال 30 يوم من تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة القديمة.
- من الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة للمقيمين في الكويت إثبات الشخصية لصاحب المعاملة وعلى محل إقامته.
- شهادة الوفاء وسداد الغرامات المرورية.
- تقديم سند إثبات محل الإقامة (السكن).
- دفع الرسوم المقررة.
- يُقدم طلب تجديد الرخصة على النموذج المعد لتلك المعاملة وهو متواجد عند الطباعين.