شروط تجديد رخصة القيادة للمقيمين في الكويت 2022

بواسطة محمود عطا الله
شروط تجديد رخصة القيادة للمقيمين في الكويت شروط تجديد رخصة القيادة للمقيمين في الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن آلية تجديد رخصة القيادة للوافدين إلى الدولة، ويتم تنفيذ تلك المعاملة بصورة إلكترونية كاملة أون لاين، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير شروط تجديد رخصة القيادة للمقيمين في الكويت 2022، والأوراق المطلوبة، وقد نشرت وزارة الداخلية بيان رسمي بكافة التفاصيل لتجديد الليسن سواء للمواطنين الكويتيين وغير الكويتيين.

شروط تجديد رخصة القيادة للمقيمين في الكويت 2022

  • يتم تقديم طلب تجديد رخصة القيادة في الكويت خلال 30 يوم من تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة القديمة.
  • من الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة للمقيمين في الكويت إثبات الشخصية لصاحب المعاملة وعلى محل إقامته.
  • شهادة الوفاء وسداد الغرامات المرورية.
  • تقديم سند إثبات محل الإقامة (السكن).
  • دفع الرسوم المقررة.
  • يُقدم طلب تجديد الرخصة على النموذج المعد لتلك المعاملة وهو متواجد عند الطباعين.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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