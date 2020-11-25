Take a fresh look at your lifestyle.


شروط تغيير لون السيارة في الكويت إلى الطلاء المطفي أو اللامع

بواسطة محمود عطا الله
تغيير لون االسيارة في الكويت تغيير لون االسيارة في الكويت

أعلنت الإدرة العامة لمرور الكويت رسميًا عن السماع بتغيير لون السيارة إلى الطلاء المطفي أو الطلاء اللامع، وذلك في بيان رسمي صدر صباح اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، حيث حدد بيان مرور الكويت شروط تغيير لون السيارة وخطوات الحصول على الموافقات الرسمية، هذا وقد كشف بيان المرور عن كل تفاصيل التعديل الجديد، لمعرفة شروط تغيير لون السيارة في الكويت إقرأ الموضوع الأصلي على الرابط التالي:
klma.org
هذا ويذكر أن أول الخطوات تكون عبر تقديم طلب إلى إدارة الفحص الفني قسم المعلومات والمقاييس الدولية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

حجز موعد شؤون الإقامة الكويت

أخبار العالم

موعد أول أيام شهر رمضان 2021 الكويت فلكيًا

أخبار العالم

حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية – باركود تصديق الشهادات الدراسية

أخبار العالم

حجز موعد بلدية الكويت للحصول على باركود الفروانية وحولي والأحمدي ومبارك الكبير…

أخبار العالم

حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية – التصديق على الشهادات

أخبار العالم

معنى إسم علي.. صفات حامل الاسم ali وتحليل شخصيته وفق علم النفس

أخبار العالم

المستندات المطلوبة لاسخراج شهادة الجنسية بدل فاقد في الكويت

أخبار العالم

دابة الأرض في آخر الزمان.. لماذا ومتى تخرج معها عصا موسى وهل هي إنسان!!

أخبار العالم

من هو أحمد النواف؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لنائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الجديد…

أخبار العالم

حجز موعد بنك الائتمان الكويتي عبر منصة متى


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.