شروط تغيير لون السيارة في الكويت إلى الطلاء المطفي أو اللامع

أعلنت الإدرة العامة لمرور الكويت رسميًا عن السماع بتغيير لون السيارة إلى الطلاء المطفي أو الطلاء اللامع، وذلك في بيان رسمي صدر صباح اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، حيث حدد بيان مرور الكويت شروط تغيير لون السيارة وخطوات الحصول على الموافقات الرسمية، هذا وقد كشف بيان المرور عن كل تفاصيل التعديل الجديد، لمعرفة شروط تغيير لون السيارة في الكويت إقرأ الموضوع الأصلي على الرابط التالي:

klma.org

هذا ويذكر أن أول الخطوات تكون عبر تقديم طلب إلى إدارة الفحص الفني قسم المعلومات والمقاييس الدولية.