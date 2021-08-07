شروط السفر إلى الكويت للخليجيين أغسطس 2021

أعلن مركز التواصل الحكومي في دولة الكويت عن إجراءات دخول المواطنين والخليجيين إلى دولة الكويت 2021 خلال شهر أغسطس والفترة القادمة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير بيان مركز التواصل الحكومي وشروط دخول الكويت للمواطنين والخليجيين من مواطني مجلس التعاون، وهي خطوة كانت ضرورية بعد فتح الحدود البرية والبحرية والجوية لدولة الكويت، ضمن برنامج الحكومة للعودة إلى الحياة الطبيعية.

شروط دخول الكويت أغسطس 2021 للمواطنين والخليجيين