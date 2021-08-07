شروط السفر إلى الكويت للخليجيين أغسطس 2021

بواسطة محمود عطا الله
شروط دخول الكويت للخليجيين شروط دخول الكويت للخليجيين

أعلن مركز التواصل الحكومي في دولة الكويت عن إجراءات دخول المواطنين والخليجيين إلى دولة الكويت 2021 خلال شهر أغسطس والفترة القادمة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير بيان مركز التواصل الحكومي وشروط دخول الكويت للمواطنين والخليجيين من مواطني مجلس التعاون، وهي خطوة كانت ضرورية بعد فتح الحدود البرية والبحرية والجوية لدولة الكويت، ضمن برنامج الحكومة للعودة إلى الحياة الطبيعية.

شروط دخول الكويت أغسطس 2021 للمواطنين والخليجيين

  • تقديم شهادة التطعيم.
  • تقديم فحص pcr سلبي خلال 72 ساعة من تاريخ الوصول إلى الكويت.
  • تُقدم المستندات السابقة عبر موقع كويت مسافر أو تقديم الاثباتات الورقية المعتمدة من الجهات الرسمية الخارجية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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