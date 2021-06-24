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شروط دخول المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي في الكويت 2021

بواسطة محمود عطا الله
شروط دخول المولات والمطاعم في االكويت شروط دخول المولات والمطاعم في االكويت

أعلن مركز التواصل الحكومي عن شروط الدخول إلى المجمعات التجارية والمقاهي والمطاعم وغيرها من أماكن التجمعات خلال الفترة القادمة من 2021، وأصدر المركز بيان رسمي بخصوص هذا الموضوع الهام والذي يشغل تفكير الجميع.
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وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر منذ ساعات، قراره بمنع دخول غير المطعمين إلى المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي والصالونات والنوادي الصحية والمسارح والسينما ومراكز الثقافة بداية من يوم الأحد 27 يونيو 2021، في خطوة من الدولة لحث الجميع على تلقي اللقاح والتحصين للعودة سريعًا إلى الحياة العادية والطبيعية.

1 شروط دخول المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي 2021 في الكويت
2 حالات اللونين الأخضر والبرتقالي الخاصة بالتطعيم

شروط دخول المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي 2021 في الكويت

الشروط الجديدة لدخول مولات الكويت وباقي تلك الأماكن مثل المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية في الكويت هي أن يتواجد على هاتفك النقال أحد تطبيقين، تطبيق هويتي أو تطبيق مناعة التابع لوزارة الصحة، حيث يسمح بالدخول لمن تكون الحالة الصحية له في أحد التطبيقين أخضر أو برتقالي، ولا يسمح بدخول أصحاب اللون الأحمر في التطبيق، هذا وسوف تقوم الحكومة الكويتية بتطبيق هذا القرار بكل حزم، وسط أنباء عن مشاركة قوات من الجيش في تنفيذ القرار بالأماكن المذكورة.

حالات اللونين الأخضر والبرتقالي الخاصة بالتطعيم

  • يظهر اللون الأخضر في تطبيق مناعة وهويتي للحالات التي تلقت جرعتين من التطعيم ومر 14 يوم بعدها.
  • يظهر اللون البرتقالي لمن تلقى جرعتين ولم يمر عليه 14 يوم.
  • يظهر اللون البرتقالي لمن حصل على جرعة واحدة ويسمح له بالدخول.
  • يظهر اللون البرتقالي للمتعافين من الفيروس وظلت حالته متعافي لمدة 90 يوم من بعد يوم نهاية العزل.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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