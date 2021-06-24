شروط دخول المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي في الكويت 2021

أعلن مركز التواصل الحكومي عن شروط الدخول إلى المجمعات التجارية والمقاهي والمطاعم وغيرها من أماكن التجمعات خلال الفترة القادمة من 2021، وأصدر المركز بيان رسمي بخصوص هذا الموضوع الهام والذي يشغل تفكير الجميع.

إقرأ أيضًا: رابط تحميل تطبيق مناعة الكويت

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر منذ ساعات، قراره بمنع دخول غير المطعمين إلى المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي والصالونات والنوادي الصحية والمسارح والسينما ومراكز الثقافة بداية من يوم الأحد 27 يونيو 2021، في خطوة من الدولة لحث الجميع على تلقي اللقاح والتحصين للعودة سريعًا إلى الحياة العادية والطبيعية.

شروط دخول المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي 2021 في الكويت

الشروط الجديدة لدخول مولات الكويت وباقي تلك الأماكن مثل المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية في الكويت هي أن يتواجد على هاتفك النقال أحد تطبيقين، تطبيق هويتي أو تطبيق مناعة التابع لوزارة الصحة، حيث يسمح بالدخول لمن تكون الحالة الصحية له في أحد التطبيقين أخضر أو برتقالي، ولا يسمح بدخول أصحاب اللون الأحمر في التطبيق، هذا وسوف تقوم الحكومة الكويتية بتطبيق هذا القرار بكل حزم، وسط أنباء عن مشاركة قوات من الجيش في تنفيذ القرار بالأماكن المذكورة.

حالات اللونين الأخضر والبرتقالي الخاصة بالتطعيم