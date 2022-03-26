شروط صرف مكافآت نهاية الخدمة للوافدين .. ديوان الخدمة يُقِرها

بعد صدور العديد من المخاطبات من أكثر من جهة بشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتين، أصدر ديوان الخدمة المدنية خطاب حدد من خلاله شروط صرف المكافآت للوافدين في الجهات الحكومية، وفي السطور التالية سنستعرض هذه الشروط والضوابط الخاصة بصرف مكافآت نهاية الخدمة للوافدين في الجهات الحكومية.

شروط مكافآت نهاية الخدمة لغير الكويتين العاملين في الجهات الحكومية

وتضمنت الشروط والضوابط العناصر التالية: