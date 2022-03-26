شروط صرف مكافآت نهاية الخدمة للوافدين .. ديوان الخدمة يُقِرها

بعد صدور العديد من المخاطبات من أكثر من جهة بشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتين، أصدر ديوان الخدمة المدنية خطاب حدد من خلاله شروط صرف المكافآت للوافدين في الجهات الحكومية، وفي السطور التالية سنستعرض هذه الشروط والضوابط الخاصة بصرف مكافآت نهاية الخدمة للوافدين في الجهات الحكومية.
شروط مكافآت نهاية الخدمة لغير الكويتين العاملين في الجهات الحكومية
وتضمنت الشروط والضوابط العناصر التالية:
- صورة من نموذج مكافأة نهاية الخدمة الصادر من النظم المتكاملة.
- براءة ذمة صادرة من “إدارة تنفيذ الأحكام” التابعة لوزارة الداخلية خاصة بالحالة المطلوب صرف مكافأة نهاية الخدمة له.
- براءة ذمة مالية صادرة من وزارة الكهرباء والماء والمواصلات.
- صورة من العقد المبرم الخاص بالحالة المطلوب الصرف لها.
- صورة قرار انتهاء الخدمة للشخص المطلوب الصرف له.
- إرفاق المستندات الدالة على التدرج الوظيفي للحالة.
- صورة من تفاصيل المكافآت الشهرية الشاملة، والتي تتضمن كافة الزيادات التي تم منحها للموظف أثناء مدة خدمته.
- إدخال كافة المستندات والبيانات المالية والوظيفية على النظم المتكاملة لنظام الخدمة المدنية.