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شروط قرض المرأة بنك التمويل الكويتي

بواسطة محمود عطا الله
شروط قرض المرأة بنك الائتمان الكويتي شروط قرض المرأة بنك الائتمان الكويتي

بنك الائتمان الكويتي يُقدم الكثير من الخدمات المميزة للمواطنين والمواطنات ومنها قرض المرأة المطلقة أو المرأة الأرملة، ونستعرض من خلال هذا التقرير شرط قرض المرأة من بنك الائتمان الكويتي، تلك الشروط التي وضعها البنك ليصل البنك إلى مستحقيه من الكويتيات، عدد الشروط أربعة، فمن تجد توافر تلك الشروط عليها وتريد قرض المرأة عليه التقدم للبنك وطلب القرض.

شروط قرض المرأة بنك التمويل الكويتي

1- قرض المرأة مخصص للكويتيات (المطلقات – الأرامل).
2- ألا يكون للمتقدمة على القرض قد سبق لها التمتع بالرعاية السكنية من الدولة.
3- أن يكون لها أبناء غير متزوجين.
4- بخصوص المرأة المطلقة أن يكون أولادها في حضانتها بحكم قضائي أو بإقرار رسمي موثق صادر من الأب.
5- بخصوص المطلقة أن يكون مضى على الطلاق سنتين.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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