شروط وخطوات التسجيل في البعثات الخارجية بالكويت 2021

تقدم دولة لكويت الكثير من الخبرات للطلبة من خريجي الثانوية العامة من خلال الدراسة في الخارج وإرسال البعثات إلى الدول الأجنبية في عدد من التخصصات، وتم الإعلان عن فتح باب التسجيل في البعثات الخارجية من خلال وزارة التعليم العالي لطلبة الثانوية العامة وفق عدد من الشروط سوف نتعرف عليها وعلى رابط التقديم في البعثات.

شروط التسجيل في البعثات الخارجية بالكويت

يتم تسجيل الطلبة من خريجي الثانوية العامة في البعثات الخارجية إلى الدول الأجنبية التي تتعاون معها وزارة التعليم العالي بالدولة وفق مجموعة من الشروط منها:

أن يكون المتقدم من أبناء الكويت خريجي الثانوية العامة.

لا يزيد عمر المتقدم عن 23 عام وقت التقديم.

يشترط مرافقة أحد الوالدين للطالب الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره.

يتعرف الطالب على التخصصات المطلوبة والشروط المرتبطة بها والموافقة عليها قبل التقديم.

يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي فقط ويتم متابعة الموقع والرسائل التي تصل على الهاتف المدون حتى يتم التسجيل.

يجب الحصول على اختبار الأيلتز بنسبة 5% أو اختبار التويفل بدرجة 45% من خلال المراكز المعتمدة.

يجب استكمال كافة الأوراق قبل انتهاء فترة التسجيل على الموقع حتى لا يتم إلغاء التسجيل.

يتمكن الطلبة الحاصلين على بعثات داخلية من التسجيل في البعثات الخارجية.

مطابقة شهادة الثانوية العامة في خلال ستين يوم من التقديم.

رابط التقديم على البعثات الخارجية بالكويت

يتمكن الطلبة الراغبين في التقدم إلى البعثات الخارجية التي تطرحها وزارة التعليم العالي من التقديم عبر موقعها الإلكتروني والتعرف على كافة الشروط والأوراق اللازمة ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي” mohe.edu.kw” ويتم التقديم في الفترة من 19 يونيو 2021 وحتى الخامس من شهر يوليو 2021. وتسجيل حساب على الموقع للتمكن من التقديم.