شروط وخطوات الحصول على الإقامة الدائمة في قطر

وفرت قطر إمكانية حصول غير القطريين المقيمين بداخلها على إقامة دائمة، حيث تعتبر تلك الخطوة بمثابة تكريم، شريطة أن يكونوا من الحاصلين على الجنسية القطرية، بعدة طرق؛ وهذا لاهتمام عددا كبير من الأفراد داخلها بذلك بعد التأكد من استيفاء شروط الحصول عليها.

توفر قطر إمكانية الحصول على إقامة دائمة المتواجدين داخل أراضيها من المقيمين عقب إتمام كافة الإجراءات واستيفاء الشروط ودفع رسوم الإقامة.

شروط الحصول على الإقامة الدائمة في قطر

هناك عدة شروط أعلنت عنها الدولة القطرية، يجب توافرها إذا أراد أحد المقمين من الحصول على إقامه دائمة، وجاءت كالتالي:

أن تتصف الحالة المادية لمقدم طلب الإقامة بالاعتدال من حيث الإنفاق على أسرته

يجب أن لا تقل مدة إقامته في قطر بشكل متتالي عن 10 سنوات في حالة كان من مواليد الدولة

إذا كان من الوافدين فعليه أن يكون مجموع السنوات التي قضاها وصلت إلى 20 في قطر

‏أن يخلو تاريخه من أي جرائم أو إدانات من شأنها أن تمس الأخلاق

يشهد له بالسمعة الحسنة والشرف

كيفية التقديم على الإقامة الدائمة في قطر

تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية بالبطاقة الذكية الخاصة بالفرد

ادخل على موقع الخدمات الحكومية القطرية من هنا

اضغط على كلمة خدمات

اختار طلب إصدار الإقامة الدائمة

اختار طلب جديد

حدد الفئة

اضغط على تقديم الطلب إلكترونيًا

سيتم عرض قائمة المرشحين

تحديد الأشخاص الراغبين في الحصول عليها

اضغط التالي

سوف تنتقل إلى صفحة تسديد الرسوم واضغط على الأيقونة

سداد الرسوم المستحقة بعدة طرق

بعد الدفع تعرض رسالة إتمام الدفع بنجاح

اضغط على إرفاق الوثائق لمعرفة الوثائق المطلوبة

بعد توفير الوثائق

اضغط على التالي

التقديم على الإقامة الدائمة في قطر ورقيا

يمكنك التقديم للحصول على الإقامة الدائمة بالدولة ورقيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

حمل نموذج طلب الإقامة الدائمة

اكتب البيانات المطلوبة في النموذج

ارفق صورة من رخصة الإقامة خاصتك على أن تكون سارية الصلاحية

ارفق صورة من عقد العمل مصدقًا عليه من الوافد والمقيم

يجب تخطي الفحوصات المطلوبة

ضع نسخة من قيد المنشأة ساري الصالحية

المؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة في دولة قطر

الفئات المتاح لها الحصول على الإقامة الدائمة في قطر

يتاح التقديم للحصول على إقامة دائمة في قطر لبعض الفئات من قبل وزارة الداخلية القطرية، وقد تم تحديدها مسبقا في القانون، وهي كالتالي:

المقيمون بداخلها إقامة والدتهم بالخارج

المقيمون في الدولة لأبوين غير قطريين لكنهم ولدوا على أراضيها

أبناء القطريات والقطريين

المتزوجون من قطريات الجنسية

المتزوجات من قطريين

مميزات الحصول على الإقامة الدائمة في قطر

تتيح الإقامة الدائمة للحاصل عليها عدة مزايا المقدمة للمواطن القطري، حتى يشعر المقيم أنه في بلده الثاني، ومن أهمها:

السفر: ففي حالة عدم حصوله عليها يحتاج الشخص إلى موافقة الكفيل الخاص به

الخدمات العامة للمواطن القطري: ومنها التعليم والخدمات الصحية، له وأبنائه بالمجان

متابعة طلب الإقامة الدائمة في قطر