شروط ورابط التسجيل الإلكتروني فى القرعة العشوائية لأمريكا dvlottery.state.gov لعام 2021ميلادية

طريقة التقديم في اللوتري الامريكي DV Lottery2021 والتي دائما تبدأ في مطلع شهر أكتوبر من كل عام وقد أصبح الآن بإمكان الجميع من التسجيل في قرعة أمريكا 2021 م من خلال المنزل بشرط إتباع التعليمات المطلوبة وكتابة بيانات المتقدم بطريقة صحيحة وبدون أخطاء حيث سوف يبدأ موقع وزارة الخارجية الأمريكية من البدء باستقبال طلبات المتقدمين للفوز باللوتري الأمريكية لعام 2021م الساعة 12 بتوقيت جرينتش من يوم 3 أكتوبر القادم وسوف يتم غلق أبواب التسجيل في اللوتري الأمريكية الساعة 12 بتوقيت جرينتش من يوم 6 نوفمبر من كل عام.







شروط التقديم في الهجرة العشوائية لعام 2021م:

قبل البدء في تسجيل بيانات استمارة الهجرة العشوائية يجب قراءة شروط التقديم بعناية كبيرة ويجب على جميع المتقدمين استيفاء الشروط التالية حتى يتم التقديم بطريقة صحيحة والحصول على الرقم التاكيدى بدون أخطاء:

1- يجب على المتقدم أن يكون حاصلا على مؤهل عالي أو متوسط.

2- يجب تسجيل كافة بيانات المتقدم الحالية من حيث محل الإقامة والعمل الحالي وغيرها من البيانات الاخري.

3- أن يرفق المتقدم صورة شخصية حديثة له ولجميع أفراد الأسرة لإرفاقها في طلب استمارة الهجرة العشوائية.

4- يتحمل المتقدم كافة المسئولية عن البيانات التي أدخلها من خلال النقر على علامة تقديم التي توجد أسفل استمارة طلب اللوترى الأمريكية 2021م.







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– خطوات الاستعلام عن نتيجة القرعة العشوائية DV Lottery 2020 .. وعدد الفائزين هذا العام.

– خطوات إسترجاع الرقم التأكيدى confirmation number فى حاله نسيانه أو فقدانه.

رابط التقديم باللوتري الأمريكية لعام 2021م:

يتم التقديم الكترونيا مجانا بدون اى رسوم بشرط إدخال بيانات صحيحة وإرفاق صورة مطابقة للمعايير المطلوبة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية المختص بشؤون الهجرة العشوائية من هنا.

حيث يتم تقديم بيانات المتقدم للحصول على يانصيب القرعة العشوائية خلال الفترة المحددة والاحتفاظ بالرقم التأكيدى confirmation number.