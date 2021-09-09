شعر عن الأمانة- 2021 ابيات شعرية فصحى

الشعر اسلوب فردي للتعبير عن ما يختلجه الشخص لاحاسيس وتصورات بحيث ينظم ابيات موزونة تكون اكثر وقعاً في إختراق آذان الناس وملامسة روحهم- حيث عادةً يكون الشعر الجزيل والقوى بدايةً في إحداث التغيير بالنسبة للمتلقي. الشعر عن الإمانة- لا يختلف كثيراً، فعندما يتم تناول هذا الشق والذي يؤكد على وجوبه الإسلام، أي أداء الأمانة، تكون هناك رغبة في قراءة ابيات شعر، حولها، بما سيقترن بوضوح عمق هذه الفضيلة والسلوك الإنساني الهام الذي يدل على فطرة سليمة، والتي قد تكون في حفظ الامانات المادية او الاسرار المتعلقة بالاخرين. الآن ندعونا نقدم ابيات شعر عن الامامة في إطار كلمات جميلة، شاهدوها في الفقرات التالية.

ابيات شعر عن الأمانه

أأدي الامانه لكلّ بر ٍوفاجرْ..أطيعْ ربي وما أكون خاينْ

هي شيمة للرجال من نبع الكرم. ان توفي العهود لمن كان كاينْ

ومن يخون يلقى الفقر قرينه- وألأمانة تاج فوق الراس باين

ان كنت ترتجي ربك بالرزق الوسيع- لا تفش السر وكن للامانة صاينْ

وفي البيت الشعري التالي للإمام علي بن أبي طالب، يمكن معرفة ماهي الخيرات التي سنحصل عليها من وراء صون الأمانة.

أدِّ الأمانةَ والخيانةَ فاجتنبْ واعدلْ ولا تظلمْ يطيبُ المكسبُ

يذكر أن الامانة خصلة تكون في صاحب الإيمان، ولن يتردد في العمل بها، وقد حث عليها الإسلام، وهي من المكارم.