شم النسيم : الفوائد الصحية للفسيخ والرنجة ، ومن هم المتضررون من تناوله ؟

الفوائد الصحية للفسيخ والرنجة ، دئما ما يتناقش الناس عن أضرار الفسيخ والرنجة تاركين الحديث عن أي فوائد لتلك الأكلات ، سنتناول اليوم الحديث عن فوائد أكل الفسيخ والرنجة ومن هو الممنعون من أكله حتي لا يسبب لهم الأضرار .

فوائد الفسيخ والرنجة الصحية

تحتوي سمكة الفسيخة علي بعض أنواع البكتيريا المفيدة للجسم ، الأمر الذي يساعد علي تقوية جهاز المناعة ، التسهيل من عمليات الهضم ، منع الإمساك .

تحتوي كل من سمكة الفسيخة و الرنجة علي كميات كبيرة من الأوميجا 3 والذي يساعد علي التعزيز من صحة القلب ، يقوي الذاكرة .

كما تحتوي تلك الأسماك المالحة علي نسبة كبيرة من الفسفور .

يحتوي الفسيخ علي كميات كافية لاحتياج الجسم من البروتين و الكالسيوم اليومية .

من هم الممنعون من تناول الفسيخ

لا ينصح لمرضي الضغط تناول كميات كبيرة من الأسماك المالحة .

لا ينصح للمرأة الحامل تناول أسماك الفسيخ أو الرنجة .

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