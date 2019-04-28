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شم النسيم : الفوائد الصحية للفسيخ والرنجة ، ومن هم المتضررون من تناوله ؟

كتب سارة شلبي آخر تحديث

الفوائد الصحية للفسيخ  والرنجة ، دئما ما يتناقش الناس عن أضرار الفسيخ  والرنجة تاركين الحديث عن أي فوائد لتلك الأكلات ، سنتناول اليوم الحديث عن فوائد أكل الفسيخ والرنجة ومن هو الممنعون من أكله حتي لا يسبب لهم الأضرار .

فوائد الفسيخ والرنجة الصحية

  • تحتوي سمكة الفسيخة علي بعض أنواع البكتيريا المفيدة للجسم ، الأمر الذي يساعد علي تقوية جهاز المناعة ، التسهيل من عمليات الهضم ، منع الإمساك .
  • تحتوي كل من سمكة الفسيخة و الرنجة علي كميات كبيرة من الأوميجا 3 والذي يساعد علي التعزيز من صحة القلب ، يقوي الذاكرة .
  • كما تحتوي تلك الأسماك المالحة علي نسبة كبيرة من الفسفور .
  • يحتوي الفسيخ علي كميات كافية لاحتياج الجسم من البروتين و الكالسيوم اليومية .

من هم الممنعون من تناول الفسيخ

  • لا ينصح لمرضي الضغط تناول كميات كبيرة من الأسماك المالحة .
  • لا ينصح  للمرأة الحامل تناول أسماك الفسيخ أو الرنجة .

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عن الكاتب

سارة شلبي

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