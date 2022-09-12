شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية في الكويت.. تعرف على خطوات تقديم الطلب وطريقة استخراجها إلكترونيًا

كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت عن خطوات استخراج شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية من الكويتيين لأصحاب العمل والشركات، قالت القوى العاملة في بيان لها صدر منذ قليل، إن استخراج شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية يتم إلكترونيًا بصورة كاملة ودون الحاجة لزيارة أي من فروع العمل، حيث يستطيع صاحب العمل أو الشركة تقديم الطلب عبر الإنترنت واستخراج الشهادة في خطوات بسيطة.

شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية في الكويت

أول خطوات استخراج شهادة نسبة العمالة الوطنية من الكويتيين هو الدخول على خدمة أسهل شركات.

يقوم صاحب العمل بالدخول على حساب الشركة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

تختار من قائمة خدمات الملف ثم تختار بعد ذلك خدمة طلب استيفاء شهادة نسبة العمالة الوطنية.

تقوم باختيار اسم الترخيص المدرج على الملف.

تقدم الطلب.

لطباعة الشهادة تذهب إلى قائمة متابعة الخدمات.

وبذلك تكون قد أنهيت تلك الخدمة بسهولة.

هذا وتسعى دولة الكويت من خلال رؤيتها للفترة القادمة إلى تشغيل كل أبناء الكويت في القطاع الحكومي والخاص، من خلال تكويت الوظائف طالما يتوفر لها كفاءات وطنية من شباب وشابات دولة الكويت.