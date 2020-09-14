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صالح ذياب المطيري ويكيبيديا.. تعرف إلى السيرة الذاتية لمرشح الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020

بواسطة محمود عطا الله
صالح ذياب المطيري ويكيبيديا صالح ذياب المطيري ويكيبيديا

الجميع في الدائرة الرابعة بالكويت يستفسر عن السيرة الذاتية للدكتور صالح ذياب المطيري من ويكيبيديا، وذلك بعد أن أعلن عن ترشحه رسميًا في انتخابات مجلس الأمة 2020 القادمة والمقرر لها يوم 28 نوفمبر القادم، ونقدم نبذة مختصرة عن سيرة صالح ذياب الشلاحي أحد المتنافسين وبقوة على أحد المقاعد العشرة المخصصة للدائرة، وكان الدكتور صالح ذياب قد خاض انتخابات تشورية مطير، قبل أن يُعلن خوضه للانتخابات العامة.

السيرة الذاتية للدكتور صالح ذياب المطيري من ويكيبيديا

هو صالح ذياب الرحيمي الشلاحي المطيري، وهو يشغل منصب رئيس وحدة الجهاز التنفسي بمستشفى العدان، بخصوص معلومات عن صالح ذياب ويكيبيديا نجد أنه قد حصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة نيوكاسل، ثم عمل كطبيب في مستشفى نيوكاسل ثم في مستشفى الملكة إليزابيث بكندا.

الدكتور صالح ذياب الشلاحي المطيري يعمل محاضر منتدب في كلية الطب جامعة الكويت، وطبيب منتدب في مستشفى شركة نفط الكويت، له الكثير من الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات العالمية الطبية، حاصل على زمالة الكندية الأمريكية الطبية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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