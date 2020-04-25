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صحفية صينية بارزة تؤكد وفاة كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية

بواسطة سمير زيادة
وفاة كيم جونغ أون

وسط تقارير متضاربة عديدة حول صحة زعيم كوريا الشمالية خلال الأيام القليلة الماضية، أفادت صحفية صينية بارزة مؤكدة وفاة كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية، مدعومة من مصدر “قوي للغاية” حسب قولها، حيث ثارت تكهنات عديدة حول صحة كيم وخاصة بعد غيابه عن مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية في الـ15 من أبريل الجاري، لميلاد جده كيم إيل سونج مؤسس كوريا الشمالية .

وفاة كيم جونغ أون

وفاة كيم جونغ أون

مصدر قوي يؤكد وفاة كيم

وقالت نائبة مدير قناة “هونغ كونغ ساتلايت تي في”، المقربة من نظام الحكم في بكين، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي الصيني “ويبو” والذي يتابعها نحو الـ15 مليون متابع، أن المعلومة التي يدعمها “مصدر قوي للغاية” تفيد بوفاة زعيم كوريا الشمالية،

وذكرت صحيفة “إنترنشونال بيزنس تايمز” أنه تم تداول منشور الصحفية الصينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، كما وانتشرت صورة يُزعم أنها تظهر كيم جونغ أون مفارقًا الحياة ضمن نعش زجاجي.

وعلى الرغم من أن صحيفة “إنترنشونال بيزنس تايمز” لم تتحقق من صحة الخبر بشكل مستقل، إلا أنها ذكرت بأن توقيت نشر الخبر مثير للإهتمامن حيث يأتي في الوقت الذي تم فيه إرسال فريق طبي متخصص صيني إلى كوريا الشمالية حسب وكالة رويترز العالمية للأنباء نقلًا عن 3 أشخاص مطلعين على الوضع، حيث ذكرت أن الصين أرسلت فريقا طبيًا إلى كوريا الشمالية لتقديم المشورة بشأن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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