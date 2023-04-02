صرف البدل النقدي للإجازات في القطاع النفطي بالكويت 2023.. تعرف على الشروط وخطوات التقديم
صدر عن مؤسسة البترول الكويتية تعميم بخصوص آلية وشروط وخطوات التقديم لصرف البدل النقدي لرصيد الإجازات للعاملين في القطاع النفطي (أثناء الخدمة)، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير تفاصيل هذا التعميم وخطوات التقديم لصرف البدل النقدي، هذا وقد حددت المؤسسة مدة تبدأ من أول أبريل وتنتهي في 30 يونيو 2023 لتلقي طلبات الاستبدال.
شروط صرف البدل النقدي في القطاع النفطي بالكويت (أثناء الخدمة)
- أول شروط استحقاق صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات المتراكمة 2023 أثناء الخدمة هو أن تكون مدة الخدمة المتصلة بالقطاع النفطي لطالب الاستبدال لا تقل عن 5 سنوات.
- يجب أن يكون تقييم الأداء الفعلي لمقدم الطلب جيد (منخفض) فأعلى في 1 أبريل 2022، في حال عدم تحقق ذلك يؤخذ بتقييم 1 أبريل 2023.
- عدم حصول صاحب اطلب بيع الإجازات على جزاء تأديبي ساري المفعول والأثر حتى تاريخ الصرف.
- يُصرف البدل أيضًا لمن أمضى سنتين من الخدمة في المؤسسة وذلك بالنسبة للموظفين المنقولين من الشركات التابعة.
- يجب ألا يقل رصيد الإجازات بعد صرف البدل رصيد إجازة سنوية واحدة حسب درجة الموظف وذلك حتى نهاية عام 2022.
خطوات صرف البدل النقدي في القطاع النفطي
- تقديم الطلب خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2023.
- تعبئة النموذج الرسمي المخصص لذلك والتوقيع عليه وإرسال الأصل لدائرة التوظيف والتعويضات (مرفق2).
- يتم احتساب رصيد الإجازات السنوية المتراكمة للموظف أثناء الخدمة كما في 1 يوليو 2022 أو 31 ديسمبر 2022.