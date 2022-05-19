صرف البلدل النقدي لرصيد الإجازات للعاملين في جامعة الكويت 2022.. تعرف على موعد التقديم والآلية

بواسطة محمود عطا الله
صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات جامعة الكويت صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات جامعة الكويت

أعلنت جامعة الكويت، عن موعد وإجراءات التقديم لصرف البدل النقدي للعاملين بجامعة الكويت من غير هيئة التدريس وهيئة التدريس المساندة، حيث حددت شروط تقديم طلبات صرف البدل النقدي 2022، هذا ويذكر أن الحكومة الكويتية قد وافقت على بيع رصيد الإجازات أثناء الخدمة، وقد وضع ديوان الخدمة المدنية شروط الاستبدال.

صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات للعاملين في جامعة الكويت 2022

  • موعد تقديم طلبات صرف البدل النقدي للعاملين بجامعة الكويت من أول يونيو حتى 31 ديسمبر 2022.
  • يجب ألا تقل مدة الخدمة للموظف طالب الاستبدال النقدي عن خمس سنوات.
  • ألا يقل رصيد الموظف من الإجازات بعد صرف البدل عن 30 يومًا حتى نهاية السنة المالية.
  • يشترط أن يكون آخر تقييمين للموظف طالب البدل بتقدير ممتاز فعليًا ولا يعتد بتقارير الأداء غير الفعلية الاعتبارية أو الحكمية.

آلية تقديم طلبات وصرف البدل النقدي لرصيد الإجازات في جامعة الكويت تبدأ بالتقديم عبر نظام الخدمة الذاتية، ثم تقوم إدارة الموارد البشرية بتجميع الطلبات شهريًا بعد التأكد من استيفاء الشروط، يصدر قرار صرف البدل من أمين عام جامعة الكويت، ثم تُرسل نسخة من تلك القرارت عبر إدارة الموارد البشرية إلى المالية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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