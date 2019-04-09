“الدفعة 17” حساب المواطن ca.gov.sa .. صرف الدفعة 17 من حساب المواطن للمستفيدين اليوم وبدء تسجيل الـ18

يبحث عن لينك حساب المواطن عددًا كبيرًا من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث تفصلنا أيام معدودة عن صرف الدفعة 17 من حساب المواطن للمستفيدين من الدعم الشهري والتى تصرف يوم 10 من كل شهر أو يوم بعده أو قبله في حالة تزامن يوم 10 إجازة رسمية للدولة، وذلك حسب التعليمات المحددة لبرنامج حساب الموطن، وفي إطار متابعة كافة الخدمات التى يحتاجها المواطنين في مختلف دول الوطن العربي، نقدم لينك حساب المواطن للاستعلام عن موعد تنزل الدفعة 17 من حساب المواطن وطريقة الحصول على الاستحقاق فضلاً عن تذكيركم بكافة شروط برنامج حساب المواطن في هذا المقال.

صرف الدفعة 17 من حساب المواطن

صرف الدفعة 17 من حساب المواطن، حيث يتمكن المواطنون بالمملكة العربية السعودية الحصول على الدفعة 17 حساب المواطن، وهى دفعة شهر إبريل من خلال تسجيل الدخول على لينك حساب المواطن من هنــــــــــا.

شروط برنامج حساب المواطن

جاءت شروط برنامج حساب المواطن للحصول على الدعم النقدي من المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، واستثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية الذين يحملون بطاقات تنقل.

يجب إقامة المستفيد بصورة مستمرة داخل المملكة بألا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

عدم تواجد المتقدم للحصول على الدعم في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، واتفاق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

اعتماد معايير الاستحقاق على إجمالي قيمة دخل الأسرة وجميع أفرادها وأعمار المستفيدين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 سنة.

فى وضوء توضيح لينك حساب المواطن واقترب موعد تنزل الدفعة 17 من حساب المواطن للمستفيدين من الدعم النقدي الشهري في هذا التوقيت، نشير إلى أن برنامج حساب المواطن قد قدم في الدفعة الـ 16 التى تم صرفها في مارس الماضي حوالي 2.5 مليار ريال حيث بلغت التعويضات بصفة عامة بالدفعة السابقة حوالي 16.6 مليون ريال، من يريد الاستفسار على أمر معين أو معلومات غامضة بالبرنامج أو تواجهه مشكلة عند الدخول على لينك حساب المواطن عليه إبلاغنا بالتعليق على الخبر ونعمل على مساعدته بما يرغبه.

متحدث”حساب المواطن”: تلقينا مليون طلب في الربع الأول من 2019

من جانبه، أعلن سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن تلقيه نحو الـمليون طلب واستفسار خلال الربع الأول من العام الجاري، عبر جميع الخدمات كمنصاب البرنامج عبر السوشيال ميديا وخدمة “صوتك مسموع”.

حساب المواطن يوضح حقيقة زيادة الـ 1000 ريال

حساب المواطن، ينفي حقيقة ما تم تداوله بشأن زيادة الـدعم المقدم لـ 1000 ريال، حيث أوضح البرنامج أنه يتم تعويض المستفيدين من البرنامج عن طريق حساب الفارق بين السعر السابق والحالي، حيث تشمل الزيادة فرق أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافى إلى ما أحدثته ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية.

لم يتبقى من الزمن سوى ثلاثة أيام على صرف الدفعة 17 من حساب المواطن للمستحقين، وفتح باب التسجيل للدفعة الـ 18 من حساب المواطن، تابعوا معنا كل جديد، سنوافيكم بكافة التفاصيل الجديدة بتحديث هذا المقال باستمرار.

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