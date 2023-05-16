صرف العلاف المدعومة في الكويت 2023.. الأونلاين مازال قيد التجريب

بواسطة محمود عطا الله
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تحدث مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حامد العازمي عن نظام صرف الأعلاف المدعومة الجديد أونلاين، وقال أن نظام الصرف الإلكتروني مازال في مرحلة التجريب، وسوف تستمر مرحلة التشغيل التجريبي حتى شهر يونيو القادم.

وأضاف سيادته، انه يمكن لمربي الثروة الحيوانية صرف الأعلاف المدعومة حاليًا، كما هو معتاد، وذلك بالحضور أثناء أوقات الدوام الرسمي، وأكد أن هيئة الزراعة والثروة السمكية تتعاون حاليًا مع شركة المطاحن خلال فترة التشغيل التجريبي لنظام صرف الأعلاف المدعومة حاليًا، وعند الانتهاء من تجربة “الأونلاين” بصورة كاملة، سوف يتم إعلام المربين بذلك، وسوف يتم نشر خطوات صرف الأعلاف إلكترونيًا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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