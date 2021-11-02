صلاة الاستسقاء في السعودية 1443/2021.. تعرف على الموعد في الرياض وجدة ومكة والدمام والاحساء

بواسطة محمود عطا الله
صلاة الاستسقاء في السعودية الرياض وجدة ومكة صلاة الاستسقاء في السعودية الرياض وجدة ومكة

موعد صلاة الاستسقاء في السعودية اليوم الخميس 29 من ربيع الأول 1443 الموافق 4 نوفمبر 2021 هو الموعد المرتقب من الجميع في الرياض وجدة ومكة والدمام والأحساء والطائف وحائل والجبيل وحفر الباطن وينبع وبريدة وتبوك وفي كل مدن ومناطق المملكة، وذلك بعدما دعا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في كل أنحاء السعودية تأسيا بسنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لطلب نزول الغيث والخير على البلاد.

1 صلاة الاستسقاء في السعودية
2 موعد صلاة الاستسقاء في السعودية اليوم الخميس 1443/2021

صلاة الاستسقاء في السعودية

صلاة الاستسقاء هي سنة مؤكدة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهي من الصلاة النافلة، تُصلى صلاة الاستسقاء جماعة بإمام، يشارك الجميع فيها عند الجدب طلبا لنزول الغيث، تصلى صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، الركعة الأولى تبدأ بسبع تكبيرات، والثانية تبدأ بخمس تكبيرات، هناك خطبة بعد الصلاة، يطالب فيها الإمام الجميع بالعودة إلى طاعة الخالق، والإكثار من الصدقات والأعمال الصالحة، ثم يرفع يديه بالدعاء وكذلك المصلين.

موعد صلاة الاستسقاء في السعودية اليوم الخميس 1443/2021

  • وقت صلاة الاستسقاء في الرياض 6.16 صباح الخميس.
  • جدة ثاني أكبر مدن السعودية وأكبر مدينة في المملكة على البحر الأحمر، موعد صلاة الاستسقاء في جدة 6.42 صباحا.
  • الدمام عاصمة المنطقة الشرقية وأكبر المدن السعودية على الخليج العربي، موعد الصلاة في الدمام عند الساعة 6.05 صباحا.
  • الطائف واحدة من أهم المدن السعودية ذات المقومات الطبيعية والاقتصادية الهائلة، وقت صلاة الاستسقاء في الطائف عند 6.37 صباحا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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