صلاة الاستسقاء في السعودية 1443/2021.. تعرف على الموعد في الرياض وجدة ومكة والدمام والاحساء

موعد صلاة الاستسقاء في السعودية اليوم الخميس 29 من ربيع الأول 1443 الموافق 4 نوفمبر 2021 هو الموعد المرتقب من الجميع في الرياض وجدة ومكة والدمام والأحساء والطائف وحائل والجبيل وحفر الباطن وينبع وبريدة وتبوك وفي كل مدن ومناطق المملكة، وذلك بعدما دعا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في كل أنحاء السعودية تأسيا بسنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لطلب نزول الغيث والخير على البلاد.

صلاة الاستسقاء في السعودية

صلاة الاستسقاء هي سنة مؤكدة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهي من الصلاة النافلة، تُصلى صلاة الاستسقاء جماعة بإمام، يشارك الجميع فيها عند الجدب طلبا لنزول الغيث، تصلى صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، الركعة الأولى تبدأ بسبع تكبيرات، والثانية تبدأ بخمس تكبيرات، هناك خطبة بعد الصلاة، يطالب فيها الإمام الجميع بالعودة إلى طاعة الخالق، والإكثار من الصدقات والأعمال الصالحة، ثم يرفع يديه بالدعاء وكذلك المصلين.

موعد صلاة الاستسقاء في السعودية اليوم الخميس 1443/2021