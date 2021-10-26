صلاة الاستسقاء في الكويت 2021.. تعرف على الموعد وأسماء المساجد المشاركة

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت القادم الموافق 30 أكتوبر 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة الاستسقاء في الكويت 2021 وأسماء المساجد التي سوف تستقبل المصلين لأداء تلك الصلاة، حيث حددت وزارة الأوقاف ما يقرب من 80 مسجدأ في كل أنحاء ومحافظات الكويت للمشاركة في صلاة الاستسقاء طلبًا لنزول الغيث والتوبة إلى الخالق عز وجل.

موعد صلاة الاستسقاء في الكويت 2021

صلاة الاستسقاء هي سنة مؤكدة، وتُصلى بإمام، وهي مثل صلاة العيد ركعتين، الركعة الأولى تبدأ بسبع تكبيرات، والركعة الثانية تبدأ بخمس تكبيرات، وبعد الصلاة هناك خطبة وبعد الخطبة يدعو الإمام ويرفع يده إلى الخالق، ويرفع المصلين يدهم إلى السماء مع الإمام، موعد صلاة الاستسقاء القادمة في الكويت عند الساعة 10.30 من صباح يوم السبت 30 أكتوبر 2021.

المساجد المرشحة لصلاة الاستسقاء الكويت 2021