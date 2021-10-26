صلاة الاستسقاء في الكويت 2021.. تعرف على الموعد وأسماء المساجد المشاركة
دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت القادم الموافق 30 أكتوبر 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة الاستسقاء في الكويت 2021 وأسماء المساجد التي سوف تستقبل المصلين لأداء تلك الصلاة، حيث حددت وزارة الأوقاف ما يقرب من 80 مسجدأ في كل أنحاء ومحافظات الكويت للمشاركة في صلاة الاستسقاء طلبًا لنزول الغيث والتوبة إلى الخالق عز وجل.
موعد صلاة الاستسقاء في الكويت 2021
صلاة الاستسقاء هي سنة مؤكدة، وتُصلى بإمام، وهي مثل صلاة العيد ركعتين، الركعة الأولى تبدأ بسبع تكبيرات، والركعة الثانية تبدأ بخمس تكبيرات، وبعد الصلاة هناك خطبة وبعد الخطبة يدعو الإمام ويرفع يده إلى الخالق، ويرفع المصلين يدهم إلى السماء مع الإمام، موعد صلاة الاستسقاء القادمة في الكويت عند الساعة 10.30 من صباح يوم السبت 30 أكتوبر 2021.
المساجد المرشحة لصلاة الاستسقاء الكويت 2021
- مساجد صلاة الاستسقاء في محافظة مبارك الكبير: مسجد زهرة بهجت صباح السالم، محمد بن علي بن الحنفية العدان، الحافظ ابن كثير القصور، طلحة الأنصاري القرين، عبد المحسن الزين الفنيطيس، د. عبدالله العتيبي مبارك الكبير، عبدالله وعبد الرزاق المزيني أبو فطيرة، عائشة المحري المسايل.
- مساجد صلاة الاستسقاء مدينة الكويت: مسجد البحر السرة، عيسى العثمان الخالدية، أبو الدحداح الصليبخات، الكليب قرطبة، الفارس الفيحاء، الإمام الخطابي جابر الأحمد، إبراهيم غلوم الدوحة، خالد بن سعيد غرناطة، عبد العزيز الراشد العديلية، ضاحية الدوحة الدوحة، الطبطبائي الشامية، عبد الوهاب الفارس كيفان، مريم القطامي الشويخ السكنية، جابر بن عتيك الأنصاري جابر الأحمد.
- مساجد صلاة الاستسقاء في الجهراء: مسجد عبدالله بن الأرقم العيون، الأقرع بن حابس العيون، كعب بن زيد الأنصاري سعد العبدالله، عمرو بن علي سعد العبدالله، عمرو بن أبي سلمة سعد العبدالله، صحن العبلان النعيم، مبارك العيار القصر، أبو سلمة القصر، أبو منصور الأزهري النسيم، الأسود بن يزيد النسيم، عامر العازمي الواحة، رافع بن مالك الواحة، عثمان العز علي السعيد الجهراء، عايشة المنيفي الجهراء، محمد صالح الخنة تيماء، ناصر السبيعي تيماء، صقر الصقران القيروان، أويس القرني الصليبية، عبدالله بن جحش الصليبية.