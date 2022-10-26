صلاة الاستسقاء في قطر 2022.. تعرف على الموعد والمصليات والجوامع التي تستقبل المصلين في الدوحة

أعلنت وزارة الأوقاف، عن إقامة صلاة الاستسقاء صباح اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 عملا بسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في طلب نزول الغيث، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء وأماكن الجوامع والمصليات وموعد صلاة الاستسقاء في قطر 2022 والعاصمة الدوحة، هذا ويشارك صاحب السمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر في الصلاة مع جموع المصلين.

موعد صلاة الاستسقاء في قطر 2022 الدوحة

قالت وزارة الأوقاف في بيان رسمي لها، أن موعد ووقت صلاة الاستسقاء في قطر (الدوحة) عند الساعة 5.53 من صباح اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، بخصوص كيفية صلاة الاستسقاء فهي تُصلى ركعتين مثل صلاة العيد، تكبيراتها مثل صلاة العيد، وهناك موعظة وخطبة من الإمام ثم هناك دعاء.

جوامع ومصليات صلاة الاستسقاء قطر 2022

يُستحب أن يكون المصلي في صلاة الاستسقاء صائم، لأن الصائم لا تُرد دعوته، أن يُخرج الصدقات، يرتدي المسلم في تلك الصلاة ملابس عادية ليس عليه زينة ولا يتطيب ويظهر الخشوع، أسماء جوامع ومصليات صلاة الاستسقاء في قطر والعاصمة الدوحة وباقي المدن على الرابط التالي:

جوامع صلاة الاستسقاء

اللهم تقبل من الجميع.