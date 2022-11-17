صلاة الاستسقاء في مكة 2022.. تعرف على وقتها في جدة والطائف اليوم الخميس 23 ربيع الآخر 1444

بواسطة محمود عطا الله
صلاة الاستسقاء في جدة صلاة الاستسقاء في جدة

يستعد الجميع في مكة وجدة وتبوك للمشاركة في صلاة الاستسقاء التي تُقام صباح اليوم الخميس 1444/4/23 في كل مدن المملكة، بعد دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لإقامة الصلاة طلبًا لنزول الغيث، وقد حُدد بالفعل موعد صلاة الاستسقاء في منطقة مكة ومدينة جدة وفي كل المدن السعودية، وتعتبر تلك الصلاة سنة مؤكدة عن رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

وقت صلاة الاستسقاء في مكة وجدة اليوم الخميس

  1. وقت صلاة الاستسقاء في جدة اليوم الخميس عند الساعة 6.50 صباحا.
  2. صلاة الاستسقاء في مكة 6.47 صباحًا.
  3. التوقيت في الطائف عند الساعة 6.45 صباحًا.

  4. صلاة الاستسقاء في مكة
  5. تُصلى تلك الصلاة مثل صلاة العيد ركعتين، سبع تكبيرات في الأولى، وخمس تكبيرات في الثانية.
  6. صلاة الاستسقاء لها خطبة.
  7. يجب أن يُكثر الجميع من الصدقات والدعاء ويظهر الخشوع.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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