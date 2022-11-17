صلاة الاستسقاء في مكة 2022.. تعرف على وقتها في جدة والطائف اليوم الخميس 23 ربيع الآخر 1444

يستعد الجميع في مكة وجدة وتبوك للمشاركة في صلاة الاستسقاء التي تُقام صباح اليوم الخميس 1444/4/23 في كل مدن المملكة، بعد دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لإقامة الصلاة طلبًا لنزول الغيث، وقد حُدد بالفعل موعد صلاة الاستسقاء في منطقة مكة ومدينة جدة وفي كل المدن السعودية، وتعتبر تلك الصلاة سنة مؤكدة عن رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

وقت صلاة الاستسقاء في مكة وجدة اليوم الخميس