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صلاة العيد السعودية 2020

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة العيد السعودية موعد صلاة العيد السعودية

ننشر موعد صلاة عيد الفطر السعودية 2020 ووقت صلاة العيد في بريدة وتبوك وحائل وعرعر والباحة وبيشة وأبها، وسوف تكون صلاة العيد لهذا العام بالمنازل ولن تكون في المساجد، بسبب ما يشهده العالم الآن، وتهدف تلك الخطوة للحفاظ على المواطنين والمقيمين بالمملكة.
موعد صلاة عيد الفطر 2020 بريدة وتبوك وحائل وعرعر والباحة وأبها
هذا وسوف تجتمع كل أسرة في موعد الصلاة المرتقب، لأداء ركعاتها وتكبيراتها، حيث أن صلاة العيد تمثل الفرحة الكبيرة بقدوم تلك المناسبة العظيمة، وبعد انتهاء الشهر الفضيل، وتعتبر صلاة العيد في المنازل حدث فريد لم يتكرر منذ أوقات بعيدة.

هذا وقد أعلنت المحكمة العليا السعودية نتيجة استطلاع هلال شهر شوال 1441 وموعد أول أيام عيد الفطر 2020، وجاء بيان المحكمة، يؤكد عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء يوم الجمعة 22 مايو 2020 في سماء المملكة، وكان يوم السبت 23 مايو 2020 هو المتمم لشهر رمضان 2020، وكان أول أيام عيد الفطر وموعد صلاة العيد 2020 في السعودية صباح يوم الأحد 24 مايو 2020 وهو يوم غرة شوال.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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