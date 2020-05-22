صلاة العيد بالكويت 2020 الوقت والموعد

موعد صلاة عيد الفطر بالكويت 2020 هو أهم ما يشغل تفكير الجميع الآن بالدولة بعد دخولنا في الساعات الأخيرة من شهر رمضان، واقتربنا من غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر بالكويت، وفرحة العيد بالكويت والعالم تكتمل بصلاة العيد.

موعد صلاة عيد الفطر 2020 الكويت

ويمر العالم الآن بظروف غير اعتيادية، لذلك سوف تكون صلاة العيد بالكويت في المنازل، حيث أعلنت وزارة الأوقاف رسميًا أنه لن تقام صلاة العيد بالمساجد، سوف يتم الاكتفاء بصلاتها في المنازل، حيث سيؤم كل رب أسرة أسرته في تلك الصلاة المرتقبة، وستقام الصلاة في كل الدول الخليجية والعربية بالمنازل.

موعد استطلاع هلال شوال 1441 في الكويت كان مساء يوم الجمعة 29 رمضان 1441 الموافق 22 مايو 2020، حيث تعذرت رؤية هلال شوال مساء هذا اليوم، وكان يوم السبت 23 مايو 2020 هو المتمم لشهر رمضان الفضيل والذي ينتهي عند 30 يومًا لهذا العام، ويكون رسميًا موعد صلاة العيد بالكويت صباح يوم الأحد 24 مايو 2020.