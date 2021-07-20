صلاة العيد في الأحمدي بالكويت 2021

ننشر موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الأحمدي إحدى محافظات دولة الكويت الستة، حيث تُقام صلاة العيد بالأحمدي في جوامع المناطق النموذجية التي تقام بها صلاة الجمعة، كما تُقام الصلاة في عدد من الساحات ومراكز الشباب بمحافظة الأحمدي، هذا وتحتفل دولة الكويت بأول أيام عيد الأضحى المبارك اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 الموافق هجريًا العاشر من شهر ذي الحجة 1442.

موعد صلاة عيد الأضحى في الأحمدي 2021 الكويت

طالبت وزارة الأوقاف كافة المشاركين في صلاة عيد الأضحى في الكويت بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية عند المشاركة في الصلاة، كما طالبت الجميع بتجنب التجمع خارج المصليات، وأيضًا تجنب الازدحام عند مداخل ومخارج المصليات، موعد عيد الأضحى في الأحمدي بالكويت عند الساعة 5.16 صباحًا.