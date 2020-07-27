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صلاة العيد في الكويت تُقام في 1040 مسجدًا

بواسطة محمود عطا الله
وقت صلاة العيد الكويت 2020 وقت صلاة العيد الكويت 2020

قال المهندس فريد عمادي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن صلاة العيد في دولة الكويت سوف تُقام في عدد 1040 مسجدًا، هم إجمالي عدد مساجد المناطق النموذجية في مناطق الكويت، وأضاف عمادي أنه تم تجهيز 14 ساحة عامة كمصليات للعيد في الساحات الرياضية ومراكز الشباب، وتم تحديد تلك المصليات العامة بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة، وطالب سيادته المشاركين في وقت صلاة العيد في الكويت يوم الجمعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وقت صلاة العيد في الكويت 2020

من الساحات العامة ومصليات العيد في دولة الكويت، فسوف يكون هناك مصلى العيد بمركز شباب السرة في منطقة السرة، ومصلى العيد في مركز شباب الصباحية في منطقة الصباحية، ومصلى في مركز شباب المنقف في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي، ومصلى في ساحة الجهراء الرياضية بمنطقة القصر في محافظة الجهراء، وسيكون هناك مصلى ثاني للعيد في محافظة الجهراء بساحة الصليبية الرياضية، وقت صلاة عيد الأضحى الكويت 2020 عند الساعة 5.23 صباح الجمعة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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