ننشر موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2019 الموافق 1440 وذلك بعد دخولنا رسميا في الساعات الأخيرة من شهر رمضان الفضيل شهر الخير واليمن والبركات، حيث سنقدم وقت صلاة العيد في الكويت العاصمة والجهراء والشامية وحولى والسالمية والفروانية، وفي صباح السالم والفحيحيل، وقد تزينت المساجد والجوامع الآن لاستقبال جموع المصلين وكل الأسر من المواطنين والمقيمين بالدولة، حيث تعلو الفرحة والسعادة والبهجة وجوه الجميع أثناء صلاة العيد، وتعم السعادة كل أرجاء دولة الكويت.

موعد أول أيام العيد في الكويت

يوم الرؤية الشرعية واستطلاع هلال شهر شوال 1440 بالكويت سيكون مساء يوم الإثنين 29 رمضان 1440 الموافق 3 يونيو 2019، وطبقا للحسابات الفلكية، سوف يكون عدد شهر أيام رمضان لهذا العام 29 يوما غير كامل العدة، حيث ستثبت فلكيا رؤية هلال شوال مساء يوم الإثنين، وعليه سيكون أول أيام العيد في الكويت وأول أيام وغرة شهر شوال 1440 هو يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019.



صلاة العيد في الكويت 1440/2019

يحرص الجميع بالكويت على المشاركة في “صلاة العيد” باستمرار، والاستماع لخطبة العيد، وبعد المشاركة في الصلاة، يتفرغ الجميع لزيارة الأقارب، والفوز بالثواب الكبير لصلة الرحم، بعدها يقوم الجميع بتنفيذ برنامج عطلة العيد المعد مسبقا، سواء عطلة داخلية ترفيهية بالكويت، أو قضاء عطلة سياحية خارجية في أي من الوجهات السياحية العالمية.

موعد صلاة العيد في الكويت ستكون صباح يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 في الأوقات التالية:

وقت صلاة العيد الكويت العاصمة 5.03 صباح الثلاثاء.

الجهراء 5.04

السالمية وحولى والفروانية والشامية 5.03.