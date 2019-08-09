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موعد صلاة العيد في الكويت 2019-1440

كتب محمود عطا اللهفي آخر تحديث
موعد صلاة العيد في الكويت 2019-1440

موعد صلاة العيد في الكويت 2019-1440 هو الموعد الذي يشغل الجميع في الدولة الان مع اقترابنا من وقت الصلاة، حيث نقدم لكم موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت ومحافظاتها الكويت العاصمة ومحافظة حولى محافظة الأحمدي، وفي الجهراء  والشامية ومبارك الكبير، وتستعد كل الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين في كل أنحاء الدولة، وفي مقدمتها الجامع الكبير بالكويت أحد أروع وأهم مساجد الخليج العربي والمنطقة، ويشهد الجامع الكبير خلال صلاة العيد إقبال كبير من المواطنين.

موعد يوم وقفة عرفات التاسع من ذي الحجة 1440 هو يوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019، وسوف يكون موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت صباح يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019، هذا وبعد المشاركة في صلاة العيد سيتوجه الجميع للاندماج في كل نشاطات العيد الكبير السنوية، وبعدها تبدأ الأسر والأفراد في تنفيذ برامجهم الترفيهية والسياحية بمرافق الدولة الترفيهية والفعاليات المتميزة خلال أيام العيد.

موعد صلاة العيد في الكويت 2019

صلاة العيد في الكويت وكل العالم لها عنوان واحد وهو “الفرحة والسعادة والبهجة” حيث تعلو الفرحة كل الوجوه، ابتهاجا بقدوم هذا الموعد والمناسبة الهامة المرتقبة، كما يرتدي الجميع الملابس الجديدة والجميلة، وتتزين كل الأماكن بالدولة.
موعد صلاة عيد الفطر بالكويت العاصمة الساعة 5.28 صباح الأحد.
حولى والشامية والفحيحيل والسالمية 5.28 صباحا
الجهراء 5.30 صباحا.
الفروانية 5.29 صباحا.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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