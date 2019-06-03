نقدم موعد صلاة عيد الفطر في دبي 1440/2019 بالإمارات ووقت الصلاة الذي يحرص الجميع على المشاركة فيه سواء المواطنين أو المقيمين والسائحين القادمين لدبي من كل الدول العربية والإسلامية، هذا وقد تم تجهيز مساجد وجوامع دبي الآن لاستقبال كل المصلين، وتم توفير الفرش الجديد، وتجهيز مكبرات الصوت لخطبة وتكبيرات العيد، خطبة عيد الفطر 2019 بالإمارات ستكون حول إعلاء القيم الأخلاقية، وتتناول مبادئ الأخوة الإنسانية ومنها التكامل والتعاون بين كل البشر، “صلاة العيد” تعتبر عنوان للفرحة والسعادة، ويشارك فيها الجميع بمعنويات مرتفعة.

موعد أول أيام العيد في الإمارات 2019

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا الآن عن نتيجة استطلاع هلال شهر شوال 1440 وموعد صلاة عيد الفطر في دبي وكل مدن الدولة، حيث ثبتت مساء الإثنين 3 يونيو 2019 رؤية هلال شهر شوال، وعليه يكون عدد أيام شهر رمضان رسميا بالدولة هو 29 يوما، ليكون موعد أول أيام عيد الفطر وغرة شهر شوال بالإمارات هو يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019.

صلاة العيد في دبي 1440/2019 بالإمارات

تعتبر مدينة دبي واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، وهي وجهة مفضلة للسائح السعودي والسائح الكويتي والسائح العربي عموما خلال عطلة عيد الفطر، ووصلت نسب الاشغالات الفندقية في دبي خلال العيد لنسب كبيرة، سواء في فنادق المدينة أو في الشقق الفندقية بدبي.

موعد صلاة عيد الفطر في دبي الساعة 5.45 صباح يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019.

كل عام وأنتم بخير.