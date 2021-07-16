صلاة العيد في قطر 2021.. تعرف على الموعد في الدوحة 1442

ساعات قليلة، ويهل علينا العيد السعيد عيد الأضحى المبارك في دولة قطر وفي كل العالم العربي والإسلامي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 1442/2021 والعاصمة الدوحة، هذا الموعد المرتقب من الجميع، حيث تعتبر صلاة العيد هي المظهر المعبر بوضوح لفرحة وسعادة العيد الكبير في كل مدن وأنحاء الدولة.

عيد الأضحى في قطر 2021

بدأ شهر ذي الحجة 1442 في دولة قطر رسميًا يوم الأحد الماضي 11 يوليو 2021، هذا الشهر الكريم والذي يبدأ بأفضل أيام السنة، ثم يأتي أفضل يوم في العام وهو يوم وقفة عرفات الذي يصادف يوم الإثنين 19 يوليو، موعد صلاة العيد في قطر سوف تكون صباح يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 وهو أول أيام العيد الكبير، إجازة العيد في قطر سوف تكون مناسبة جدًا لقضاء عطلة سياحية داخل قطر أو قضاء العطلة في أي من الوجهات السياحية العالمية والتي يفضلها السائح القطري.

موعد صلاة العيد في قطر 2021

يجب أن يتخذ الجميع كافة الإجراءات الاحترازية عند المشاركة في صلاة العيد، وذلك للمحافظة على سلامة الجميع من المشاركين في الصلاة، هذا ويترقب الجميع المشاركة في “تكبيرات العيد” التي ينتظرها الجميع من العيد إلى الآخر، موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الدوحة عند الساعة 5.08 صباح الثلاثاء.